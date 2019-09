Wer selbst auf zwei gesunden Beinen steht, kann sich das kaum vorstellen: Menschen mit einer Beinprothese wissen nicht, wo ihre Prothese genau steht und wie sie sich bewegt. Gesunde spüren, wenn sie ihr Knie bewegen und die Füsse den Boden berühren. Das Nervensystem nutzt dazu sensorische Rückmeldungen, um die Muskeln präzise zu steuern. Beinamputierte müssen dagegen allein auf das intakte Bein vertrauen, ihre Beweglichkeit ist eingeschränkt und sie ermüden schnell. Zudem leiden Menschen mit amputierten Gliedern oft unter Phantomschmerzen.

Nun haben die ETH Zürich und das Lausanner Start-up Sensar eine neuartige bionische Prothese mit Sensoren entwickelt, die mit den Nerven im Oberschenkel verbunden ist. Dank der dafür entwickelten Schnittstelle ist ein sensorisches Feedback möglich. Zusammen mit der Universität Belgrad testeten die Zürcher Forscher die Prothesen an zwei Freiwilligen, denen ein Bein oberhalb des Knies amputiert worden ist.

Berührungssensoren und winzige Elektroden

Die Forscher verwenden eine kommerziell erhältliche Prothese mit einem elektronischen Hightech-Kniegelenk. An der Sohle der Prothese befestigten sie Berührungssensoren und im Oberschenkel winzige Elektroden, die sie mit den dort vorhandenen Beinnerven verbanden. Das internationale Forschungsteam entwickelte Algorithmen, um die Informationen des Tastsensors an der Fusssohle sowie der Bewegungssensoren im elektronischen Kniegelenk in die Sprache des Nervensystems, das heisst in Stromimpulse, zu übersetzen. Die Elektroden leiten diese Impulse an den Nerv weiter. Von dort aus kümmert sich der Körper um den Rest und leitet die Nervensignale von der Beinprothese ans Gehirn weiter.

Mit Erfolg, die Träger konnten die Prothese wahrnehmen und ihren Gang entsprechend anpassen.