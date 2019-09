«Es fühlte sich an, als würde mir jemand die Haut vom Leib reissen und mich gleichzeitig anzünden.» So beschreibt Nora Zukker den Schmerz, den sie bei ihrem Unfall verspürte. Geschrien habe sie, derart heftig, dass die Polizei später sagte, man habe nicht sagen können, ob die Laute von einem Menschen stammen oder von einem Tier.

Die Autorin und Journalistin ist am 17. Juni 2018 in Zürich Altstetten von einem Bus überfahren worden. Nora Zukker überlebte mit schweren Verletzungen an den Beinen, am rechten Fuss hat sie den grossen Zeh und einen Teil ihrer Ferse verloren. Es folgten mehr als ein Dutzend Operationen und monatelange Therapien, gehen, Treppen laufen oder Velo fahren musste die junge Frau wieder lernen.

Nora Zukker, heute 33 Jahre alt, war am Montagabend Gast in der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri. Dort sprach sie mit Markus Gilli darüber, wie ein unachtsamer Moment ihr ganzes Leben verändert hat, weshalb sie ihren schmerzvollen Weg zurück in ein selbstständiges Leben auf Facebook und Twitter dokumentiert und was das Erlebte nicht nur physisch mit ihr gemacht hat.

Die Sendung «TalkTäglich» mit Nora Zukker in voller Länge: