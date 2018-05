Aus dem Schlaf erweckt

Der Schweizer Journalist und Autor Jost Auf der Maur recherchierte Anfang 2013 eigentlich über das Werk von Roberto Donetta, eines Fotografen, der das Leben im bündnerischen Calancatal in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dokumentiert hat. Bei seinen Nachforschungen stiess Auf der Maur jedoch auf eine ganz andere Geschichte. In einer österreichischen Fachzeitschrift las er, dass im Basler Staatsarchiv Dutzende 100-jährige Bilder aus der Antarktis eingelagert sind. Der Fotograf war: Xavier Mertz. Mit dem Bilderschatz hob der Autor gleich einen weiteren: die Abschrift zweier Tagebücher, verfasst während der Expedition.

Im November 2013 veröffentlichte Auf der Maur gemeinsam mit dem Basler Historiker Martin Rickenbach einen Text- und einen Bildband «Xavier Mertz. Verschollen in der Antarktis». Das Naturhistorische Museum Basel widmete dem verlorenen Sohn eine kleine Ausstellung. Ansonsten war die Resonanz in der Heimatstadt von Mertz dürftig.

Die Tragödie im Eis

Xavier Mertz ist nicht einer jener betuchten Abenteurer und Weltreisenden aus den vermögenden Basler Familien. Er ist ein Secondo. Sein Vater, Emile Mertz, wandert aus Frankreich in die Stadt ein. Am St. Albanweg betreibt er eine kleine Maschinenbaufabrik. Emile ist ein schwieriger Charakter, ein Choleriker, der eines Tages von der eigenen Familie in die psychiatrische Klinik eingewiesen wird. In einem Wutanfall hat er zwei seiner drei Söhne mit einer Pistole bedroht. Der eben promovierte Jurist Xavier führt die Firma während der zwei Jahre, die sein Vater in der Klinik darbt. Seine Abenteuerlust ist jedoch stärker als der Wunsch, Maschinen zu produzieren. Xavier Mertz erfährt von der bevorstehenden Antarktisexpedition, fährt nach London und bewirbt sich bei Douglas Mawson für die Crew.

Als erfolgreicher Bergsteiger und Skifahrer scheint Mertz prädestiniert für eine Reise ins ewige Eis. Mawson ernennt ihn zum Transportchef. Zurück in Basel, deckt sich Mertz beim Sportgeschäft Kost & Cie an der Freien Strasse mit Eispickeln, Gletschereisen und Ski für die Expeditionscrew ein. Das hat er im Griff. Weniger taugt er für seine zweite Aufgabe. Er soll die Schlittenhunde betreuen, hat aber von Hunden keine Ahnung. Die Hälfte der treuen Vierbeiner stirbt bereits auf der Überfahrt an den Südpol. Es sind 3000 Kilometer, welche die Crew mit dem Dreimaster «Aurora» auf teils stürmischer und eisiger See hinter sich bringt, bevor das Schiff an der Commonwealth Bay anlegt. Im antarktischen Sommer bauen die Männer eine Hütte. Ebenjene «Huts», an welche die erwähnte Stiftung noch heute erinnert. Der Nachbau der pyramidenförmigen Blockhütte kann heute im Hafen von Hobart besichtigt werden.

Wie die Männergesellschaft in diesem Verschlag inmitten der Eishölle den Winter 1912 verbracht hat, dokumentieren die Fotografien und das Tagebuch von Mertz. Im Sommer teilt sich die Crew in verschiedene Expeditionsgruppen. Mertz bricht mit Mawson und dem Briten Belgrave Ninnis Richtung Osten auf. Letzterer fährt den Schlitten mit den Vorräten. Da kommt es zum Unglück. Mann, Hunde und das ganze Essen stürzen unwiederbringlich in eine Gletscherspalte. Fortan müssen Mawson und Mertz das Fleisch geschlachteter Schlittenhunde essen. Am 8. Januar 1912 stirbt Xavier Mertz völlig entkräftet in den Armen von Expeditionsleiter Mawson.