Bequeme Erinnerungshilfe

Die Lehrer selbst finden das oft auch praktisch. Eine Berner Sportlehrerin ist zwar nicht selber in den Klassenchats, aber sie bittet die Schüler manchmal, eine Info reinzustellen: «Dann wird der Auftrag von 90 Prozent der Schüler ausgeführt. Das ist erfolgreicher als auf der offiziellen Sharepoint-Website der Schule.» Allerdings stellte die Lehrerin bei sich und den Schülern auch fest: «Man wird nachlässig. Ich merke mir Informationen wie die Raumnummer nicht mehr, sondern schau halt noch fünf Minuten vor der Stunde nach.»

Viele Lehrer teilen eine dringende Info dem Klassensprecher mit, der sie dann in den Chat stellt. Andere Lehrer sind selber drin. Célines Klasse hat mit dem Deutschlehrer einen eigenen Chat, der auch im Unterricht verwendet wird – anstelle mündlicher Wortmeldungen. Der Lehrer stellt eine Frage oder Aufgabe und projiziert die Schülerantworten am Schluss via Beamer auf die Wand.

Nachrichten im Überfluss

Jener Chat ohne den Lehrer wird in der Regel deutlich häufiger genutzt, als jener, in dem der Lehrer mitlesen kann. Bis zu 100 Nachrichten habe es früher in der Bezirksschule manchmal gegeben, wenn sie eine Stunde lang nicht draufgeschaut habe, sagt Céline. Nun in der Kanti werde nur noch das Nötigste kommuniziert.

Die 15-jährige Mina, die in Biel die Sekundarschule besucht, erzählt: «Als wir in der sechsten Klasse den Whatsapp-Chat einführten, wurde extrem viel Unnötiges geschrieben. Vieles ging meiner Ansicht nach auch nicht die ganze Klasse etwas an. Doch dann hat es sich geändert, ab der 7. Klasse wurde es zu einem nützlichen Instrument.» Der Chat ohne Lehrer werde täglich benutzt, der andere vielleicht zweimal pro Monat. Andernorts beantworten Lehrer die Fragen der Schüler zu den Hausaufgaben im Chat fast in Echtzeit.

«Ich stelle halt manchmal den Klingelton ab», sagt die 15-jährige Jil. Gerade vor Prüfungen würden eben sehr viele Fragen gestellt im Chat. Ebenfalls zuhilfe gezogen wird der Klassenchat, wenn das gute alte Rundtelefon mal nicht funktioniert, beziehungsweise stecken bleibt.

Dass man dazu ein Smartphone braucht, ist klar. Die befragten 15-Jährigen gaben an, alle in der Klasse hätten eines. Eine 12-Jährige sagte, die Hälfte ihrer 6. Klasse habe eines. «Es gibt schon einen Zwang, die Nachrichten zu lesen», stellt ein Bezirksschullehrer im Aargau fest. «Oft höre ich morgens: Hast du das gesehen?» Über den zweiten Klassenchat hätten die Lehrer keine Kontrolle. «Aber man hört Verschiedenes, Stichwort Mobbing. Wenns da Probleme gibt, läufts über die Schulsozialarbeit.»

Dass die Klassenchats wegen der neuen Alterslimite nicht mehr über Whatsapp laufen dürften, war zumindest an seiner Lehrerkonferenz noch kein Thema.