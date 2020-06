Welche Daten werden gesammelt? 13 Fragen und Antworten zur Schweizer Corona-App

Am Donnerstag geht es los. Nach einem Monat Pilotphase wird "SwissCovid", die offizielle Tracing App der Schweiz, für die breite Öffentlichkeit freigegeben. Sie soll feststellen, wer mit an Covid-19 erkrankten Menschen in Kontakt gekommen ist. Was taugt die App und wie funktioniert sie? Wir haben sie unter die Lupe genommen.

Was macht die App genau?

Sie registriert, wenn sich zwei Smartphones mit installierter App innert eines Tages während mehr als 15 Minuten näher als 1,5 Meter kommen. Wird eine Person positiv auf Covid-19 getestet, kann sie dies in die App eingeben. Andere Nutzerinnen und Nutzer, die ihr in der ansteckenden Phase nahegekommen sind, werden automatisch und anonym über die mögliche Ansteckung informiert.

Was bringt mir dies?

Die App schützt niemanden direkt von einer Ansteckung. Sie dient dazu, mögliche Ansteckungen möglichst schnell zu identifizieren. Somit können Betroffene rasch isoliert werden, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet.