Im Strassengefecht in einer kleinen Siedlung am See wurde mir meine Überforderung bewusst. Ich schoss wild um mich, doch statt Granaten verteilte ich Verbandsmaterial auf dem Schlachtfeld. Als ich realisierte, dass ich die falsche Waffe ausgewählt hatte, war es zu spät. «Papa! Was machst du?», höre ich meinen Mitstreiter genervt fragen, dann war es vorbei. Mein erster Ausflug in die virtuelle Welt von «Fortnite» endete, wie er enden musste, mit einem unrühmlichen Dahinscheiden wegen Dummheit.

«Fortnite» ist jenes Computerspiel, das geschätzte 95 Prozent aller Buben zwischen 9 und 13 Jahren spielen. Seit der Zwangsisolation ist der ohnehin hohe Stellenwert des Spiels bei den Primarschülern noch einmal gestiegen. Grob gesagt, funktioniert das Game so: Man sucht nach Waffen und Munition und versucht, die Gegner zu erschiessen, bevor sie einen erschiessen. Eltern finden das selten gut, tolerieren es höchstens.

Dass ich mich in die Welt von «Fortnite» verirrt habe, hat, wie alles dieser Tage, mit dem Virus zu tun. Letzte Woche rief die Mutter meiner Kinder an: