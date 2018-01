Immer mehr Mineralwasser

Für das Interesse an natürlichem Wasser in den USA haben Experten hierzulande eine Erklärung. Andri Bryner, Medienbeauftragter der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag), sagt, dass in den USA oft Chlor verwendet werde, um die Keime im Trinkwasser abzutöten. Das ist nicht giftig, aber schmeckt entsprechend. «So ist natürlich ein ‹Quellwasser› ohne Zugabe willkommen.»

Chlor im Wasser ist uns Schweizern fremd. Auch kämen viele bei uns nicht auf die Idee, auf den «raw water»-Hype aus den USA aufzuspringen. Doch sind wir gar nicht so weit davon entfernt.

Zwar sagt Bryner von der Eawag, dass «die Trinkwasserqualität bei uns herausragend hoch ist, auch im internationalen Vergleich». Trotzdem geben wir uns in den letzten Jahren immer weniger mit Hahnenwasser zufrieden. Das zeigt der enorm gestiegene Mineralwasserverbrauch in der Schweiz. 1989 lag er nach Angaben des Verbandes Schweizerischer Mineralquellen und Soft-Drink-Produzenten (SMS) in der Schweiz noch bei 438 Millionen Liter. Vergangenes Jahr waren es 964 Millionen Liter.

Mineralwasser ist das eine. Die Werbung der Produzenten mit der Ursprünglichkeit, der Natürlichkeit und der Vitalität von Evian und Co. das andere. Das kommt an bei den Konsumenten. Die Idee, dass Wasser mehr als nur ein Durstlöscher ist, sondern fast schon Super-Kräfte hat, ist dabei uralt. Sie reicht zurück bis in die Antike. Viel später machte dann Uriella ein Geschäft daraus. Die Anführerin der Fiat-Lux-Sekte rührte für ihr sogenanntes Athrumwasser stundenlang mit einem Silberlöffel in einer gefüllten Badewanne herum. Und lud das Wasser so mit kosmischer Energie auf. Angeblich.