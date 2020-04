Warum wir online nur allzu gerne heikle Daten von uns preisgeben

Klar, online ist man vorsichtig. Keine privaten Daten auf unbekannten Websites reintippen, Passwörter fleissig wechseln – man weiss das, man ist schliesslich nicht von gestern.

So würden die meisten reden. Mehrere Experimente haben aber gezeigt, dass dem nicht so ist. Viele User geben viel zu viel preis. Eine Studie der Penn State University ging der Frage nach, was die Leute dazu bringt, sich allzu offenherzig zu verhalten. «In der Hitze des Moments» passiere das, sagt Professor Shyam Sundar, Professor für Kommunikation und Medien, der auch am Institute for Computational and Data Sciences der Penn State University arbeitet.

Subtile kontextuelle Stichworte seien es, auf die die Leute hereinfallen. Das gehe so weit, bis sie Sozialversicherungsnummern oder Telefonnummern angeben würden.

Diese unterschwelligen Hinweise nützen Vertrauensvorschüsse aus, welche wir Autoritäten, dem angeblich gesunden Menschenverstand, dem Gemeinschaftsgefühl und anderen Instanzen, denen wir im Alltag folgen, gewähren.

Man muss sich das wie Faustregeln vorstellen, welche einfach ohne viel zu überlegen angewendet werden, weil sie meistens funktionieren. Man nennt solche Faustregeln «Heuristiken».

Alle laufen gern hinter der Musik her

Eine solche Heuristik ist die Annahme, dass es, wenn viele andere Informationen preisgeben, offenkundig sicher ist und man das auch tun kann. In der Psychologie ist das als «Mit­läufereffekt» («bandwagon ­effect») bekannt. Insgesamt zwölf solcher Heuristiken wurden untersucht. «Es gibt noch viel mehr», sagt Sundar, «aber diese zwölf kommen häufig vor und scheinen auch ziemlich wirksam zu sein.»

Wenn eine Website wie LinkedIn beiläufig angibt: «Dein Profil ist unvollständig.» Und: «70 Prozent Deiner Kontakte haben ihre Profile vervollständigt», dann bringt dieser Hinweis viele dazu, ihm zu folgen. Um an den Autoritätsglauben zu appellieren, reicht es, wenn irgendwo auf der Website ein amtlich aussehendes Logo oder eine ehrfurchtgebietende Abkürzung einer Institution steht.

Und das Icon eines Schlosses, das sicheres Online-Banking suggeriert, reicht schon, um den User zu leichtfertigen Eingaben zu verleiten.

768 Versuchspersonen nahmen teil. Ihnen wurden 12 Szenarios gezeigt, die ihnen online durchaus begegnen konnten. Sie wurden gefragt, ob sie Eingaben machen würden und warum.

«Die Leute wollen sich ja vorsichtig verhalten online», sagt Mary Beth Rosson, Professorin für Human-Computer-Interaction, «deshalb sollte man ihnen bewusst machen, wie leicht sie ausgetrickst werden könnten.» Eine hilfreiche Massnahme wäre, wenn vor der Aufforderung zur Dateneingabe ein Fragefenster aufpoppen würde, ob man das wirklich tu wolle.