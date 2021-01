Warum es uns freuen sollte, dass «Sex and the City» zurückkommt - und nein es hat nichts mit den Kleidern der Frauen zutun.

Der Sender HBO will zehn neue Folgen von «Sex and the City» drehen, schon diesen Frühling und natürlich in New York. Doch will irgendwer noch sehen, wie Carrie, Miranda und Charlotte mal mehr oder weniger verliebt, aber immer perfekt gestylt durch die Stadt stöckeln? Ja, unbedingt. Denn die eigentliche Sensation ist doch, dass drei mittlerweile über 50-jährige Frauen als genau das auf den Bildschirm zurückkommen, was sie sind: drei über 50-jährige Frauen.

Das war bis vor wenigen Jahren genau jenes Alter, in dem Frauen auf mysteriöse Weise aus Serien und Filmen verschwanden, weil nicht mehr reproduktions- und bildschirmtauglich. Nun, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis mimten schon beim Start der Erfolgsserie 1998 keine Durchschnittsfrauen. Dafür trugen sie zu teure und unpraktische Desi­gnerkleider, tranken zu oft Cocktails, sprachen zu freizügig über Sex und sehnten sich selbst für die späten 1990er-­Jahre etwas zu sehr nach Mister Right. Die Mischung aus Herzschmerz, sexueller Aufklärungsarbeit, City-Life und High Fashion war grossartig unterhaltsam und wurde schnell zum Kult. War man damals – wie die Schreiberin – um die 20 Jahre alt, hoffte man, als 30-jährige Frau genau so zu sein wie eine der vier Freundinnen.