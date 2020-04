Warum Cyberkriminelle jetzt Hochsaison haben und wie Sie sich schützen können

Die ergonomischen Atemschutzmasken haben zwei Kopfbänder und einen biegsamen Nasenbügel mit weichem Nasenkissen für einen guten Sitz. Das Atemventil verhindert Hitzestau und verringert den Atemwiderstand für maximalen Komfort. Sie erhalten zwei Stück für 20 Franken.

Mit der Angst anderer Menschen lässt sich momentan gut Geld verdienen. Scrollt man diese Tage durch Handelsplattformen wie Ricardo und sucht nach Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel, stösst man schnell auf Angebote wie das zuvor erwähnte. Normalerweise kosten Atemschutzmasken zwischen 10 und 50 Rappen pro Stück. Nun kosten sie bis zu 100 Mal mehr. Ein klassischer Fall von Wucher.

Bei Ricardo ist man sich der Problematik bewusst und versucht, dagegen anzukämpfen. «Ricardo hatte im März aufgrund der aktuellen Situation seine Massnahmen bezüglich solcher Angebote deutlich verschärft», sagt Mediensprecher Simon Marquard.

So dürfen Atemschutzmasken oder Desinfektionsmittel nur noch zum Fixpreis und nicht mehr als Auktion auf Ricardo gestellt werden. Auch dürfen keine Angebote mit den Begriffen «Corona» oder «Covid» gepostet werden. Bei überhöhten Preisen werden Annoncen gelöscht. Bisher wurden bereits über 3800 Inserate entfernt.

Doch ab welchem Preis liegt ein Wucherangebot vor?

Dazu könne man keine fixen Angaben machen, sagt Marquard. «Die Angebote müssen ungefähr im Rahmen des üblichen Marktpreises liegen.»

Polizei warnt vor Zunahme der Betrugsmaschen

Solche Wucherinserate im Netz können im schlimmsten Fall reale Konsequenzen haben. Laut Strafgesetzbuch drohen für das Ausbeuten von Personen aufgrund von Zwangslagen, Abhängigkeit oder Unerfahrenheit bis zu fünf Jahre Haft. Die Kantonspolizei Zürich berichtete in den letzten Wochen immer wieder von Fällen, bei denen Wucherer festgenommen wurden.

So wurde kürzlich eine 21-jährige Frau in Zürich-Altstetten verhaftet, weil sie zehn Masken für 100 Franken verkaufen wollte. Der vermeintliche Käufer war jedoch ein Polizist in zivil. Das gleiche Spiel vor zwei Wochen in Horgen: Ein 18-Jähriger wollte fünf Masken für 200 Franken verhökern.