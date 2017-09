Die Zeiten, in denen Spaghetti Napoli das einzige fleischlose Gericht auf dem Speiseplan in so manchen Restaurants war, sind vorbei, vegi ist Trend, bio sowieso. Doch auch wenn die Teller immer grüner werden, geht’s noch grüner: «Leaf to root» heisst der Foodtrend, der rund um das gleichnamige Buch von Foodjournalistin Esther Kern, Fotograf Sylvan Müller und Vegi-Koch Pascal Haag entstanden ist und nun ein Jahr währt. Wie es um den Trend inzwischen steht und was es genau heisst, vom Blatt bis zur Wurzel so viel wie möglich aus einer Gemüsesorte herauszuholen, das erklärt Mitautor und Spitzenkoch Pascal Haag.

Herr Haag, wie kann man Reste beim Gemüsekochen vermeiden?

Pascal Haag: Indem auch Dinge verwendet werden, die normalerweise im Kompost landen. Nehmen wir zum Beispiel Radieschen. Wenn ich sie auf dem Markt kaufe, haben sie in der Regel einen grossen Bund Blätter dran. Den trennen die meisten Leute ab und schmeissen ihn in den Kompost. Dieselben Leute kaufen dann aber extra einen Salat, den sie mit den Radieschen garnieren. Wenn diese Leute die Radieschen-Blätter als Salat nutzen würden, hätten sie alles in einem und müssten nichts wegwerfen.

Wenn das so einfach ist, wieso werfen wir trotzdem so viel weg?

Natürlich spielt hier die Wegwerfkultur eine Rolle. Wir können es uns leisten, die Radieschen-Blätter wegzuschmeissen und stattdessen extra einen Kopfsalat zu kaufen. Während der Recherche für unser Buch «Leaf to Root» haben wir alte Rezepte ausgegraben, in denen aus Mangel an Alternativen noch vom Stumpf zum Stiel vieles verwendet wurde. Beim Nachkochen stellte ich fest, dass diese Gerichte aber nicht schmecken. Da wurden beispielsweise die Blätter der Radieschen in einer rahmigen Sauce eingekocht. Die Art und Weise der Zubereitung passte nicht. Und das Wissen um eine andere Art der Zubereitung fehlte, also wurden die Gerichte nach und nach aus der Küche verbannt. Ich glaube aber, dass auch sonst vieles aus Unwissen im Kompost landet.