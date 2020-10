Verschrumpelt, aber delikat: Wie eine Familie die Schweizer Dörrbohnenproduktion wiederbelebte

Ein Berg gekochter Dörrbohnen in einer grossen Platte steht auf dem Tisch. Auf den Bohnen dampfen Scheiben vom Schüfeli, grobe Speck- und Wurststücke. Daneben steht eine Schüssel Salzkartoffeln. Um das Festessen herum sitzt erwartungsfroh die Familie samt Grossmutter und italienischem Knecht. Eine Kindheitserinnerung an Ferien auf einem Bauernhof.

Auch in Erinnerung: Im Herbst wurde auf und im Kachelofen immer irgendetwas getrocknet: neben Bohnen Apfelstückli, Zwetschgen, Kräuter für die Küche und Tees. Das war in den späten Fünfziger-, frühen Sechzigerjahren.

Dann geriet das Dörren als uralte Konservierungsmethode für Früchte und Gemüse in Vergessenheit. Inzwischen ist sie wieder trendig, wie das Einmachen oder das Fermentieren. Und es gibt in der Schweiz gar wieder einen Markt für einheimische Dörrbohnen. Letzteres ist vor allem ein Verdienst von Urs und Christine Frühauf aus Pfaffnau. Sie begannen vor 15 Jahren, auf dem Hof Grünboden, hoch über der luzernischen Gemeinde, wieder Buschbohnen oder Höckerli zu Dörrbohnen zu verarbeiten – und standen damit am Anfang auch eines anderen neuen Trends: traditionelle lokale Produkte zu reanimieren.

Die allermeisten Dörrbohnen kommen aus China

Die Quereinsteiger suchten für den Hof, den sie von Christines Eltern übernahmen, ein Geschäftsfeld mit Zukunft, und die Vertriebsgenossenschaft Biofarm suchte einheimische Produzenten, da die meisten Dörrbohnen aus China eingeführt wurden – und noch werden. So entstand die Bio-Manufaktur Grünboden.

An diesem Morgen ist der 66-jährige Urs Frühauf nicht mit Bohnen beschäftigt – die diesjährige Ernte ist schon verarbeitet –, sondern er macht in der Manufaktur, einer Art grosse Küche, mit einer einfachen Maschine Birnenschnitze, die er in den Trockner schichtet. Frühauf erinnert sich: