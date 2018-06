Was soll man sich zuerst zu Gemüte führen: die Romane und dann die Filme, oder umgekehrt? Auf Brunetti übertragen heisst das, erst Donna Leon lesen oder sich Uwe Kockisch alias Guido Brunetti im Film anschauen?

Der Zugang zu Brunetti spielt für einen Venedig-Trip mit anderen Vorzeichen keine Rolle. Es wird sicher besser, als zum klanglosen Singsang eines Stadtführers den Hotspots nachzujagen – im Pulk von Tausenden. Der (Film-)Commissario hat überall seine Spuren hinterlassen. Nur muss man sich bewusst sein, dass die Schauplätze wirklich nur Kulisse sind – Film eben.

Am einfachsten ist es, in die Geschichten zu kommen, wenn man mit dem Flugzeug ankommt und mit einem Wassertaxi nach Venedig braust. «Machen Sie dabei den Brunetti» – nehmen Sie eines der eleganten, glänzenden Holzboote und stehen Sie mit flatternden Haaren, die Arme auf das Kabinendach gestützt, im Heck. Sergente Vianello wird nicht dabei sein, aber mit Fantasie oder einem guten Gedächtnis können Sie aus einem Roman zitieren.

Die kleine Enttäuschung

Das Wassertaxi wird Sie nicht vor der Questura absetzen können. Sofern Sie gut gewählt haben und nicht während der Höchstsaison nach Venedig reisen, wird das Taxi seine Passagiere aber bei San Zaccaria absetzen. Bei der Questura – Brunetti kommt ja oft mit einem Boot an seinen Arbeitsplatz zurück – gibt es zwar einen Landungssteg, aber es kommt kein Brunetti und kein Taxi. Und welche Enttäuschung, der Schauplatz ist natürlich nicht die echte Questura. Die eindrückliche Säulenhalle und die Tür sind nur ein Teilschauplatz. Wenn Brunetti das Tor öffnet, tritt er sprichwörtlich in eine andere Welt: denn die Innenaufnahmen mit der Treppe und den Büros werden an einem anderen Schauplatz gedreht.

Guido Brunetti, seine Frau Paola und die Kinder Chiara und Raffaele wohnen an einem wunderbaren Ort mit einer Dachterrasse am Canal Grande. Die Eigentümer des Palazzo könnten wohl kräftig im Tourismus mitmischen, würden sie Mahlzeiten auf ihrer Terrazza anbieten. So dürfte dieser Palazzo unweit der Rialto-Brücke zu den vielfotografierten Objekten gehören – das will in Venedig etwas heissen. Wer aber die Klinke, welche der Commissario auf dem Gang zu seiner Wohnung drückt, an diesem Palazzo sucht, wird leider enttäuscht. Das Portal und die Klinke, die der Commissario drückt, gehören zum Haus Nummer 3586A, das an der Fondamenta de la Misericordia steht. Nicht auszuschliessen, dass gerade Schauplatzjäger eine Fotosession vor dem Haus halten.

Der Geniesser

Sollte das mit dem «Brunetti machen» auf der Taxifahrt nicht geklappt haben, kann man das leicht an einem der typischsten Schauplätze nachholen. Nichts leichter, als einen Barbesuch nachzustellen. Beispielsweise in der Bar «Rosa Salva» am Campo SS Giovanni e Paolo.

Brunetti gibt hier nicht nur den Italiener: eintreten – bestellen – Zunge verbrennen – 1.50 Euro auf den Tisch und ab, sondern genehmigt sich schon mal ein Panino oder ein Tramezzino und ein Glas Weisswein. Auch Vice-Questore Patta verkehrt hier, wenn er seinen Kummer mit Grappa zu mildern versucht. Berühmt wegen seiner Cichetti – das venezianische Pendant zu den spanischen Tapas – ist die «Bar Naranzeria».

Auch hier, in der Nähe des Fischmarktes, verkehrt Brunetti. Entweder kennen die Übersetzer den Begriff «Cichetti» nicht, oder die Autorin verwendet diesen nicht. Jedenfalls war dem Schreibenden der Begriff weder aus den Büchern noch aus den Filmen bekannt. (Womit sich trefflich über Donna Leons Verhältnis zu Italien diskutieren liesse. Spekulieren, weshalb es keine Übersetzung ins Italienische gibt.)

Der Langläufer

Eines muss sich der Spurensucher auf der Fährte des Commissario bewusst sein: es wird anstrengend. Der Fahnder ist einerseits oft zu Fuss unterwegs, und anderseits sind die Gassen uneben, aber man sieht und erlebt die Stadt viel intensiver als auf den Booten. Dabei gibt es eine dritte Möglichkeit des «fare il Brunetti»: Sei es noch so heiss, schwül und feucht in der Stadt, der Commissario ist immer mit weissem Hemd und seinem blauen Jackett unterwegs. Nie sieht man ihn nur im Hemd. Welcher Tourist würde sich dies antun ohne ein solches Vorbild?

Der auf diese Weise die Stadt erkundende Brunetti-Freund muss keine Angst haben, dass er an den bekannten Orten nicht vorbeikäme. So kehrt er auch im Caffè Florian ein, und gegenüber im Grancaffè Quadri trifft sich Brunetti mit seinem Schwiegervater Falier. Aber niemals zu einem «Spritz», dem beliebtesten Bargetränk in Venedig.