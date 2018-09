Mein Bonjour lässt er unbeantwortet, der ältere Mann, der im Flugzeug nach Dakar auf der anderen Seite des Gangs sitzt. Die tiefschwarze Haut kontrastiert mit dem weissen, nachthemdartigen Gewand und der grünen Strickmütze. Er schlürft seine Cola und scheint zu missbilligen, dass ich mit meinem Wein gleich verfahre. Bis sein Nebenmann an ihm vorbei will. Der Mürrische weiss nicht wohin mit seinem Getränk. Ich biete den Platz neben dem Weinbecher auf meinem Klapptisch an. Da verzieht sich der Mund zu einem Lächeln, aus dem Gesicht strahlen mich perlweisse Zähne an.

Wir kommen ins Gespräch. Ich oute mich als Journalistin, er sich als Marabu. Das ist nicht nur ein Vogel, wie ich bis dahin glaubte, sondern auch und vor allem ein Geistlicher. Er kommt aus dem dschungelbewachsenen Süden Senegals. Und wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal schneebedeckte Berge zu sehen. Er sagt das in abgehacktem Französisch, ich muss bei jedem zweiten Satz nachfragen. Trotzdem erfahre ich viel – etwa wie man auf dem Landweg, über Wasser oder in der Luft in den Süden gelangt. Bei der Landung sind wir die besten Freunde.

Ein Land ohne Kriegstrauma

Der Flughafen bestätigt so ziemlich jedes Vorurteil. Chaos in seiner reinsten Form, nichts rührt sich. Es sieht aus, als werde es Stunden dauern. Weit gefehlt. Unser Schweizer Reiseleiter schafft es mit seiner jahrzehntelangen Afrikaerfahrung und vermutlich mit der richtigen Menge Bakschisch, platziert am richtigen Ort, dass wir zehn Minuten später draussen stehen. Mein neuer Freund betreibt derweil mit einem Akazienzweig Zahnpflege. Dass ich den schrägen schwarzen Vogel im weissen Gewand nochmals sehen würde, weiss ich da noch nicht.

Sein Ziel ist tropengrün, unseres im trockeneren Norden des Landes eine Mischung aus Beige, Ockergelb, Rostbraun und Grau. Die dezente Komposition in Naturfarben ergibt den idealen Hintergrund, um die knalligen Kleider der Frauen (und am Freitag der Männer) zur vollen Geltung kommen zu lassen.

Wir können uns nicht sattsehen. Fahren an Menschen vorbei, die auf alten Reifen sitzen, welche nach dem x-ten Aufgummieren nicht mehr für den ihnen ursprünglich zugedachten Einsatz taugen. Also werden sie eingegraben, um als Absperrung zur Fahrbahn zu dienen. Als Turngerät für Kinder, als Sessel für morgendliche Frauenkränzchen.

Der senegalesischen Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. In Afrika wird nichts weggeworfen, in Afrika wird alles repariert, klärt uns Reiseleiter Mohamed auf, der eine Zeit lang in Genf gelebt hat. Er kehrte zurück in sein Land, das – selten genug in Afrika – über keine Kriegstradition verfügt. Weder einen Bürgerkrieg noch Religionskriege gab es in Senegal. Vielleicht, weil sich die Leute beim Ringkampf abreagieren, dem senegalesischen Nationalsport. Oder weil viele der Muslime, die 95 Prozent der Bevölkerung stellen, ihre Kinder in die Schulen der katholischen Minderheit schicken, die als seriöser gelten.

Der Muslim, der die Hostie kostet

Aber ob Muslim oder Katholik, an die Naturreligion beziehungsweise den Animismus glauben beide. Egal, ob man sich die Liebe der Angebeteten sichern, eine Krankheit heilen oder den Nachbarn verwünschen will: Man geht zum Marabu. Selbst die Fussballmannschaft verfügt über ein spirituelles Budget.

Die gelebte Toleranz spüren wir auf Fadiouth, einer aus Muscheln erbauten Insel mit 6000 vorab katholischen Einwohnern, umgeben von Mangroven, in denen angeblich Seekühe leben, die sich aber leider nicht zeigen. Umso sichtbarer ist der Friedhof auf der Nebeninsel, auf dem jede Religion Platz findet. Auf den katholischen Gräbern steckt ein Kreuz, auf den muslimischen ein Halbmond. Wo beides fehlt und sich nur ein Hügel erhebt, liegt ein Anhänger der Naturreligion begraben, obwohl: «Auf Fadiouth sind wir alle Animisten», klärt uns Lamini auf. Der ehemalige Radiojournalist und jetzige Fremdenführer hat als Muslim keinerlei Berührungsängste mit der katholischen Kirche. Er gesteht, sogar schon einmal einen Gottesdienst besucht und eine Hostie gekostet zu haben, um die andere Religion besser zu verstehen.