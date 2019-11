Unser Härtetest für den Škoda Karoq Scout: Im Offroad-Modus durch Albanien

Empfangen von strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, betreten wir Ende Oktober das Rollfeld des Flughafens in Tirana, der Hauptstadt Albaniens. Nach der Einreise der Erstkontakt mit der Mitgliedern der Reisegruppe: Vor dem Terminal stehen sie, in Reih und Glied, frisch gewaschen und foliert – 13 Karoq Scout in markantem Offroad-Look, mit Dachgepäckträger und darauf festgezurrtem Ersatzrad.

Moment. Zuerst einmal ein paar Fakten zum Reiseland. Albanien wurde in der Vergangenheit von verschiedensten Kulturen geprägt. So sind illyrische, römische, osmanische und italienische Einflüsse wahrnehmbar. Besonders trifft dies auf die Hauptstadt Tirana zu, in der ein Viertel der Albaner beheimatet ist.

Hier vermischen sich allerlei Einflüsse zum bunten Miteinander. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgte ein wegweisender Einschnitt. Unter Enver Hoxha hat der Kommunismus das Land jahrzehntelang fest im Griff. Die Kommunisten verwehrten der Bevölkerung jeglichen Besitz und auch private Fahrzeuge. Hochrangigen Funktionären war vorbehalten, einen der 3000 Dienstwagen zu nutzen.

Zurück in die Gegenwart: Vom Flughafenparkplatz dirigiert uns das Führungsfahrzeug durch das Herz der Hauptstadt. Auf der Strasse herrscht pure Anarchie. Wer nicht den Mut besitzt, sich in jede noch so kleine Lücke zu drängen, bleibt buchstäblich auf der Strecke.

Zweispurige Stadtautobahnen werden problemlos als fünfspurig angesehen, Fahrbahnränder und angrenzende Grünstreifen als Verkaufsfläche oder Viehweide genutzt. Fensterputzende Jungs sowie Mädchen mit Bauchläden, in denen sich frische Backwaren verbergen, drängen sich mitten auf die Fahrbahn.

Offroad vorbei an Granatapfelbäumen

Als wir das Stadtzentrum verlassen, geht es zügiger voran. Der 190 PS starke Zweiliter-Diesel und das Doppelkupplungsgetriebe des Karoq machen Freude, besonders auf der erstaunlich guten Asphaltstrecke. Schliesslich biegen wir ab und erreichen eine schmale Bergstrasse, die uns zur Burg Petrelë aus dem fünften Jahrhundert führt.