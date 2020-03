Ungewöhnliche Familie: Wenn Grosseltern zu Pflegeeltern werden

Rrrums. Das kleine Flugzeug knallt zum dritten Mal auf den Tisch. «Luis, hör auf!», sagt Opa Peter Bucher*. Der Dreijährige grinst seinen Grossvater an, hebt den Arm für einen neuen Versuch, lässt das Flugi dann aber sinken. Seit seinem ersten Geburtstag lebt der aufgeweckte Bub bei Corinne und Peter Bucher. Sie sind seine Grosseltern. Und gleichzeitig die Pflegeeltern.

«Eigentlich haben wir Luis fast seit Geburt aufgezogen», sagt Corinne Bucher, während sie ihrem Enkel einen Papierflieger faltet. «Seine leiblichen Eltern waren von Anfang an überfordert.» Corinnes Sohn, damals 24 Jahre alt, und dessen vier Jahre jüngere Freundin kannten sich erst kurz, als sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten. An Luis’ erstem Geburtstag stand der Sohn dann mit dem Kleinen vor der Tür. «Er war am Boden zerstört, seine Freundin hatte einen anderen. Da haben wir die beiden aufgenommen.»

Was als kurzfristige Lösung gedacht war, wird rasch amtlich: Weil die Mutter von Luis seit Kindertagen IV-Rente bezieht und einen Beistand hat – aus Gründen, die die Grosseltern nicht kennen – schaltet sich die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) ein. «Mein Sohn hätte sich nicht um den Kleinen kümmern können», sagt Corinne Bucher, «er muss erst sein Leben auf die Reihe bekommen, Luis’ Mutter schafft es auch nicht.» Die Alternativen waren schnell klar: «Heim, eine fremde Pflegefamilie oder wir», fasst Peter Bucher zusammen. Mussten die Grosseltern lange überlegen? «Keine Sekunde», sagt er. Auch Luis’ Eltern willigten ein – zur freiwilligen Dauerpflege ihres Nachwuchses bei den Grosseltern.

Kein Anspruch auf den Enkel

In der Schweiz leben etwa 19000 Kinder unter 15 Jahren nicht bei ihren leiblichen Eltern. Die meisten sind in Institutionen untergebracht, rund 5000 bei Pflegefamilien, davon etwa ein Drittel bei Verwandten. Da aber viele Pflegeverhältnisse in der Verwandtschaft nicht gemeldet sind, dürfte die tatsächliche Anzahl höher sein. Generell haben Grosseltern keinen Anspruch auf ihre Enkel – umgekehrt auch keine Verpflichtungen im rechtlichen Sinn. «Sind sie jedoch bereit und in der Lage, lehnt eine Behörde nicht ohne Not ab», sagt Christoph Häfeli, emeritierter Professor und ehemaliger Kesb-Berater.

Grosseltern springen in der Regel ein, wenn der Babysitter nicht kann und stecken Enkeln Süsses zu. Verwöhngrosseltern können Corinne und Peter Bucher nicht sein. Sie müssen auch mal schimpfen und Grenzen setzen. «Natürlich hatten wir uns das anders vorgestellt», sagt Peter Bucher. «Wir wollten den Kleinen höchstens ab und zu übers Wochenende nehmen. Aber nun ist es eben so.»

Der Kontakt zur Mutter bleibt bestehen

Luis’ Vater lebt mittlerweile ein paar Strassen weiter und schaut oft bei seinem Sohn vorbei. Eineinhalb Tage die Woche verbringt der Bub bei der Mutter, die im selben Ort im Kanton Solothurn lebt. Jede zweite Woche übernachtet er bei ihr. «Damit der Kontakt nicht abreisst», sagt Corinne Bucher. Sie findet das gut. Manchmal sei Luis danach ziemlich durch den Wind und es dauere ein paar Tage, bis er wieder durchschlafe.

«Mami!», ruft Luis, zupft Corinne Bucher am Ärmel, verbessert sich aber rasch: «Oma!» Er will mit ihr endlich den Papierflieger testen. «Ich denke nicht, dass Luis schon weiss, wer sein Mami ist», sagt Corinne Bucher. «Aber wir achten auf die richtige Bezeichnung.» Manchmal hingegen glaubt sie, er versteht doch mehr: «Vielleicht ist er deshalb so anhänglich und will immer überall dabei sein. Es ist ja schon ein ziemliches Hin und Her.» Das Verhältnis mit seinen Eltern sei «im Prinzip okay», sagt sie diplomatisch. «Aber natürlich gibt es auch mal Stress.»

Für Grosseltern, die ihre Enkel in Pflege haben, gelten die gleichen Rechte und Pflichten wie für alle Pflegeeltern. Im Fall von Corinne und Peter Bucher hat die Kesb zur Unterstützung ausserdem die Familienplatzierungsorganisation Familynetwork eingeschaltet. Bei dieser müssen die beiden einen Kurs für Pflegeeltern absolvieren, ausserdem besucht eine Familienbegleiterin der Organisation die Familie einmal im Monat. Genauso oft müssen die Grosseltern protokollieren, was Luis alles erlebt, neues gelernt und wie oft er seine Eltern gesehen hat. Weil sie Pflegegeld bekommen, gilt es ausserdem in einem Haushaltsbuch aufzulisten, was sie für ihren Enkel ausgeben. «Für diesen Papierkram brauche ich jeweils einen kompletten Tag», sagt Corinne. «Es wird einem nicht gerade leicht gemacht, die Pflege für seinen Enkel zu übernehmen.»

Pflegeeltern müssen Hürden überwinden

Hinzu kommt: Die Entscheidungsbefugnis von Pflegeeltern ist relativ klein. Sie können zwar über alltägliche Dinge bestimmen wie Bettzeiten oder den Menüplan. Doch das Sorgerecht bleibt bei den leiblichen Eltern, alle wegweisenden Entscheidungen fällen sie. Für Corinne und Peter Bucher heisst das: Gehen sie mit Luis zum Arzt, müssen sie sich vorher mit Beiständen und Eltern absprechen. Dasselbe gilt, wenn sie mit ihrem Enkel übers Wochenende verreisen wollen, selbst wenn es innerhalb der Schweiz ist. «Das ist manchmal zermürbend», sagt Peter Bucher.

Corinne und Peter Bucher sind sehr junge Grosseltern, 47 und 44 Jahre alt, beide berufstätig – er als Gerüstbauer, sie als Reinigungskraft. Die Reaktionen aus dem Umfeld waren gemischt. Neben: «Toll, dass ihr das macht!», hörten sie: «Wollt ihr euch das wirklich nochmal antun?»

Die Grosseltern haben ihr Leben Luis angepasst

Freunde haben sie jedoch keine verloren, seit sie nochmal Eltern geworden sind. «Im Gegenteil, die haben sich eher uns angepasst», sagt Peter Bucher lachend. Im Sommer treffen sie sich oft an der Emme zum Grillieren. «Das war schon immer so – auch Luis liebt es, am Wasser herumzutoben.» Häufig gesellt sich Peter Buchers Arbeitskollege mit gleichaltrigem Sohn hinzu. Und wenn Luis jeden zweiten Freitag bei seiner Mutter übernachtet, können die Grosseltern in den Ausgang.

Ein Pflegeplatz in der eigenen Familie hat Vorteile, denn so wird das Kind nicht völlig aus seinem Umfeld gerissen. Doch die Nähe kann auch zum Problem werden, weiss der ehemalige Kesb-Berater Christoph Häfeli: «Die Beziehung zwischen leiblichen Eltern und Grosseltern ist nun mal konfliktanfälliger als zwischen Fremden, gerade wenn es um Erziehung geht.»

Es gelte auch darauf zu achten, dass sich Grosseltern mit der Pflegschaft ihrer Enkel nicht überfordern – vor allem im fortgeschrittenen Alter. Ein Aspekt, der bei Luis’ jungen Grosseltern vernachlässigbar ist.

Schlaflose Nächte haben sie höchstens wegen etwas anderem: «Es wäre verdammt schwer, würde Luis eines Tages nicht mehr bei uns wohnen», sagt Corinne. Anzeichen dafür gibt es allerdings nicht. «Dazu bräuchte mein Sohn erst einen sicheren Job und eine stabile Partnerschaft.» Luis’ Mutter ist wieder schwanger mit Zwillingen. Ob es dann mit Besuchstagen bei ihr weitergeht, wissen die Grosseltern nicht. «Wir müssen halt flexibel bleiben», sagt Peter Bucher, «So, wie bisher auch.»

*Namen der Familie geändert.