Wer bekommt eine Allergie? Peter Liffler: Das ist nicht einfach zu beantworten. Wir kennen Risikofaktoren: Bedeutsam ist beispielsweise die atopische Veranlagung der Eltern, also unter anderem ein Hang zu allergischen Reaktionen. Wenn zwei Eltern atopisch veranlagt sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gemeinsames Kind auch eine Allergie entwickelt, sicher deutlich höher, als wenn nur eines oder kein Elternteil eine entsprechende Neigung hat. Das heisst aber nicht, dass zwei schwer atopisch veranlagte Eltern keine kerngesunden Kinder haben können. Gibt es weitere Risikofaktoren? Neben Alter und Geschlecht gehört der sozioökonomische Status hinzu. Besser gebildete und sozial höherstehende Menschen erkranken häufiger. Und auch die Grösse des Wohnorts spielt eine Rolle. In grossen Städten wie Berlin ist der Allergiker-Anteil am höchsten. Wegen der Umweltbelastung? Das hatte man gemeint. Aber gleich nachdem die Mauer gefallen war, sind Forscher vom Robert-Koch-Institut in die Ex-DDR gefahren, vor allem in Regionen, deren Umwelt besonders belastet war. Eigentlich hatte man sich erhofft, endlich Zusammenhänge zwischen Umweltbelastungen und Allergien nachzuweisen. Und man war einigermassen erstaunt, dass Allergien in der Ex-DDR nur halb so verbreitet waren wie bei uns.

Was schliessen Sie daraus? Obwohl das damals eine wissenschaftliche Sensation war, ist das Robert-Koch-Institut bis heute nicht näher darauf eingegangen, warum das so ist. Übrig geblieben ist ein Zweizeiler in allen einschlägigen Publikationen, wonach man die Ursache der «allergischen Krankheiten» im «westlichen Lebensstil» vermute. Was diesen Lebensstil ausmacht, wurde nicht definiert. Das habe ich nun getan. Und dabei sind Sie auf einen weiteren Risikofaktor gestossen? Ja, die Hochsensibilität. 80 Prozent der Eltern neurodermitiskranker Kinder sind erhöht bis hochsensibel. Ich hatte diesen Zusammenhang seit vielen Jahren vermutet. Jetzt habe ich in einer Studie den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Atopie wissenschaftlich belegt. Was bedeutet dies für die Kinder solcher Eltern? Seit den 70er-Jahren haben zahllose wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen, dass Überbehütung den Kindern gesundheitlich schaden kann. Hochsensible Eltern können ihre Kinder unabsichtlich krank machen. Vor allem dann, wenn die Kinder die Sensibilität geerbt haben oder eine atopische Veranlagung aufweisen. Diese Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch: Bei zwei atopisch veranlagten Eltern erben 60 bis 80 Prozent der Kinder die elterlichen Merkmale. Bei kerngesunden Kindern löst eine erhöhte Responsivität der Eltern eher selten eine Atopie aus.

Was heisst Responsivität? Unter anderem das ständige Eingehen der Eltern auf jede Regung ihrer Kinder, wie wir es bei den Eltern neurodermitiskranker Säuglinge und Kleinkinder regelmässig beobachten. Heute spricht man auch von «Helikopter-Eltern». Dieser Erziehungsstil behindert die Ablösung und kann zu Krankheiten und zu dauerhaften Störungen der psychischen Entwicklung führen. Weshalb? Die Eltern werden zunehmend erpressbar. Sobald sie ihre Aufmerksamkeit einen Moment vom Kind abwenden, fängt das Kind an, sich zu kratzen. Der überbehütende Erziehungsstil führt nie zur erhofften Besserung, sondern immer zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes. Warum entstehen dadurch Allergien und andere atopische Erkrankungen? Die Forschung ging bislang von einer mehrheitlich angeborenen Überempfindlichkeit der Haut, der Schleimhäute und des Immunsystems aus, die durch äussere Einflüsse, beispielsweise Stress, verschlechtert wird. Bis heute wurden aber keine Stressoren gefunden, die man dafür verantwortlich machen könnte. Unsere Studie gibt nun erstmals Hinweise darauf, dass es sich in Wirklichkeit um eine Überempfindlichkeit der zentralnervösen Wahrnehmungsverarbeitung, eben um Hochsensibilität handelt.

Allergien: das grosse Rätsel Die einen juckt es, bei anderen läuft die Nase oder bläht sich der Bauch: Allergien rufen unterschiedlichste Beschwerden hervor. Bei allen stuft das Immunsystem harmlose Stoffe falsch ein und bekämpft sie. Diese sogenannten Allergene können beispielsweise Tierhaare, Pollen, Nickel oder gewisse Nahrungsmittel sein. Grundsätzlich kann jeder Mensch allergisch reagieren. Neben erblichen Veranlagungen spielen Lebensstil und Umwelt eine Rolle, ob jemand eine Allergie entwickelt oder nicht.

Weshalb die Zahl der Betroffenen in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen ist, darüber rätseln die Forscher noch. Ein Zusammenhang wird mit der besseren Hygiene in den Industrieländern vermutet. Dadurch kommt der Körper mit weniger Bakterien und Viren in Kontakt und wendet sich möglicherweise ungefährlichen Substanzen zu.

Ein Hinweis dafür ist, dass Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, weniger von Allergien betroffen sind als Gleichaltrige in den Städten. Denn Heu, Tiere, Dreck und möglicherweise auch Rohmilch trainieren schon früh das Immunsystem. (ABA)