Alpstein – Achterbahnlaufen



Strecke Wasserauen – Seealpsee – Mesmer – Meglisalp – Wasserauen

Distanz 20 Kilometer

Aufstieg 1622 Meter

Schwierigkeit einfach

Der Trail führt quer durch den Alpstein mit Hütten und Gasthäusern an den unwahrscheinlichsten Orten. Ab Wasserauen nimmt man die Strecke bis zum Restaurant Forelle am Seealpsee. Dort schwenkt man links ab, umläuft den See und steigt 400 Meter steil hinauf bis zur Altenalp. Dann beginnt eine Art Achterbahnfahrt durch den Alpstein: Mal geht es hinauf, dann wieder hinunter. Man läuft bald schon an einem schmalen Gebirgspass vorbei steil hinunter zum Berggasthaus Mesmer. Anschliessend führt der Trail durch die enge Schlucht der Fehlalp. Ein mit Seilen ausgestatteter Spitzkehrenweg bringt einen zur Wagenlücke auf 2074 Meter hinauf. Es folgt ein schneller Abstieg, bis man die Meglisalp erreicht, dieses liebliche Sennendorf samt Kirche und Berggasthaus. Auf dem Schrennen-Weg lockt nochmals die Rundsicht in den Alpstein und auf den Seealpsee, bevor dann der happige Abstieg von 700 Höhenmetern ins Tal beginnt.

Piz Languard – Pontresinas Steinbockparadies

Strecke Pontresina – Paradieshütte – Piz Languard – Chamanna Segantini – Unterer Schafberg – Pontresina

Distanz 22 Kilometer

Aufstieg 1620 Meter

Schwierigkeit mittel

Diese Tour startet bei der Liftstation Pontresina Richtung Alp Languard und führt direkt zur Paradieshütte – anfangs über Weiden und Wiesen, durch Wald und dann über den Kamm. Man läuft weiter ins Val Languard zum Lej Languard. Sanfte Höhenlinien und nicht allzu schwierige Trails führen unter den Gipfel, bevor es steil hinauf zur Georgys Hütte geht. Kurz, aber steil geht es weiter zum Piz Languard, mit 3262 Metern der Höhepunkt dieser Tour und einem weiten Ausblick in alle Richtungen. Zurück an der Kreuzung unterhalb der Hütte verläuft die Route am Hang entlang mit leichten Auf- und Abstiegen und am Schluss mit Anstieg zur Segantini-Hütte. Der Abstieg via Unterer Schafberg geht ziemlich in die Knie und führt zurück zum Ausgangspunkt in Pontresina. Gut möglich, dass man auf diesem Weg Steinböcke erblickt.

Schynige Platte Grindelwald – über allem im Berner Oberland

Strecke Wilderswil – Schynige Platte – Faulhorn – Grindelwald

Distanz 38 Kilometer

Aufstieg 2340 Meter

Schwierigkeit mittel

Ab Bahnhof Wilderswil folgt man der Beschilderung zur Schynige Platte. Schon bald geniesst man einen grossartigen Blick auf den Thuner- und Brienzersee. Man folgt den Schildern nach Oberberghorn, dann Faulhorn und First. Um den Ussri Sägissa herum wird das Terrain anspruchsvoller und auf dem Weg zum Berghaus Männdlenen steiniger. Dann klettert man in Richtung Faulhorn. Eine Schotterstrasse sorgt für etwas schnelleres Laufen neben dem Bachsee. Bevor man in First ankommt, biegt man rechts ab und läuft entlang dem Klippenweg. Von First aus folgt man den Feldwegen nach der Grossen Scheidegg und geniesst den Weitblick auf die Kleine Scheidegg, Meiringen und das sich auftürmende Wetterhorn. Vom Pass führt ein schmaler Single Trail durch Weiden. Dann wird das Laufen technischer und steiler, bis man Grindelwald erreicht.