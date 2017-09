Weil Drahtseile und Transportanlagen mit weniger als 25 Meter Abstand zum Boden nicht in den Flugkarten des Bundesamtes für Zivilluftfahrt eingetragen sind, handelt die Rettungsflugwacht Rega neu auch in eigener Regie: Sie trägt diese gefährlichen Hindernisse seit kurzer Zeit selber und in aufwändiger Kleinarbeit in ihre Flugkarten ein. So will sie die Flugsicherheit erhöhen. (yr.)