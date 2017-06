Morgens auf einem Game Drive, einer Safari-Fahrt im Jeep im Hwange-Nationalpark in Simbabwe, machen wir eine mysteriöse Entdeckung: Am Boden neben einer grossen Akazie liegt der Kopf einer Eule. Einige Meter weiter befindet sich ihr lebloser Körper, daneben verstreute Federn. Für uns Touristen ein mysteriöser Anblick. Wer hat den Vogel umgebracht und so zugerichtet? Wieso liegen Kopf und Körper nicht am selben Ort? Und wo sind die beiden Augen der Eule geblieben?

Fasziniert ist auch unser Guide Mike, ein Einheimischer, der seit Jahren Touristen durch den Nationalpark führt und schon einiges gesehen hat. "This is amazing", sagt er.

Ob es eine Wildkatze war? Mike schliesst das aus. Nicht, dass eine Wildkatze bei einer guten Gelegenheit eine Eule töten würde. "Aber dann wäre die Eule nicht geköpft worden, und die Katze hätte den Körper gefressen", erklärt er.