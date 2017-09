Hoch über dem Muotatal liegt ein imposantes Bergmassiv: der Heubrig. Dort hinauf steigen die Bauern jeweils am 1. August, um in reiner Handarbeit auf dem «gäächen» Gelände das Heu zu ernten. Auf ihren Schultern tragen sie die Heu-Burden ins Tal. Nicht nur die Kühe und Ziegen werden genüsslich von dem feinen Heu naschen, zwei der Burden landen auch in der Brauerei Rosengarten von Alois Gmür in Einsiedeln. Daraus wird das Heu-Bier «Gääch» produziert.

«Es riecht bei uns jeweils wie in einem Heugaden», erzählt der Brauerei-Besitzer. Bis das getrocknete Gras allerdings so im Bier ist, dass es auch mundet, braucht es Zeit. Denn zuerst muss der Gerstensaft mehrmals durch das Heu gepumpt und anschliessend noch rund zwei Monate im kühlen Keller gelagert werden. Man schmeckt es tatsächlich auf dem Gaumen, das Heu im Bier. Auch mit der Nase riecht man es heraus. «Allergiker brauchen aber keine Angst zu haben, dass sie deswegen niesen müssen», erklärt Gmür.

60'000 Flaschen dieser Weltneuheit, die auf die Initiative der drei Muotathaler Bruno Betschart, Marco Schelbert und Simon Betschart zurückgeht, stellt die Brauerei jährlich her. Sie wollten neben Spezialitäten wie Alpkäse, Fleischwaren und Torten auch ein typisches Getränk aus dem Tal entwickeln.

Keine Schnapsidee

Heu als Genussmittel wurde bisher höchstens zu Heusuppe in Restaurants in den Berggebieten verarbeitet. Nun zeichnet sich ein Boom ab. Die Muotathaler sind nicht die Einzigen, die darauf setzen. Bei der «Sinnvoll Gastro» aus Luzern war es weniger eine Schnapsidee, die sie aufs Heu brachte, als vielmehr Zufall. Als das Unternehmen das Hotel Wetterhorn in Hasliberg aus seinem fast 30-jährigen Schlaf küsste, entdeckte man im Kellergewölbe ein altes Schriftstück: das Rezept des Hasliberger Heuschnapses. Man entschloss sich, die Spirituose nach alter Tradition wieder unters Volk zu bringen.