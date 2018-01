Die Gondel schaukelt sanft, schnurrt sich den Berg hinauf. Hinter uns im Tal schrumpfen die Chalets zu Puppenhäusern, vor uns zeichnen sich die Pisten des Betelbergs deutlicher ab. Einheimische der Lenk nennen ihn den Anfängerhoger, andere den Familienberg. Klar ist: Wer das Tempo liebt, ist hier falsch. Wir hingegen sind genau richtig.

Simon, der Skilehrer, tippt aufs Fensterglas, zeigt in die Tiefe: «In drei Tagen fahrt ihr diese blauen Pisten runter.» Das ist nicht sein Versprechen, sondern jenes der Schweizer Skischulen. Es ist eine Kampagne, die mithelfen soll, wieder mehr Menschen für den Sport zu begeistern. Dafür haben Schweizer Skilehrerinnen und Skilehrer vor der letzten Wintersaison einen medienwirksamen Auftakt inszeniert. Auf der grünen Rütliwiese schworen sie sich: Ihre Schülerinnen und Schüler können nach drei Tagen Unterricht «genussvoll die blaue Piste absolvieren».

Der Wintertourismus sucht seit Jahren nach Wegen aus der Krise. Wir hingegen sind froh, dass die Pisten an diesem Tag fast menschenleer sind. Anfänger treffen wochentags in der Nebensaison und bei Nebeldecke beste Verhältnisse an. Am Anfang gefährdet jeder Stemmbogen, jeder Schwung eines anderen Fahrers im Umkreis von wenigen Metern die eigene Balance. Für einmal sind breitbeinig bolzende Dreikäsehochs nicht herzig, sondern angsteinflössend. Und zwar so richtig.

Wir hingegen beginnen mit dem Bremsen und Rutschen im Pflug. Simon, 27 Jahre und mit breitem Berner Dialekt, ist Sportstudent und arbeitet in den Semesterferien als Skilehrer. In Pädagogik hat er gut aufgepasst: Seine Übungen sind abgestimmt und aufeinander aufgebaut; die Erklärungen bildhaft. Die richtige Körperhaltung erklärt er etwa mit einer imaginären Orange. Diese gelte es mit dem Schienbein gegen den Skischuh gleichmässig auszupressen. Die Frucht sollte weder geplättet noch aus der Presse fallen. Wäre es nicht ein Spiel der Fantasie, die Pisten des Betelbergs wären mit orangen Farbtupfern gesäumt.

Die Taschenlampe im Bauchnabel

Aber das ist egal. Das Knirschen des Schnees unter den Ski, der Wind, der über das Gesicht streicht, und die allmähliche Sicherheit, dass ein Bein nicht plötzlich abzweigt, machen vor allem eines: Freude. Der Song «Alles fährt Ski» gesellt sich plötzlich als Begleiter hinzu; etwas, was vor etwas mehr als 20 Jahren als Teenager unvorstellbar war. Der Song «Lords of the boards» dröhnte damals nicht nur aus den Boxen, er war der Soundtrack jener Welle, die Ski im Keller verstauben und Menschen ein Brett unter die Füsse schnallen liess. Den Ski haftete plötzlich etwas Bünzliges an; wer als Jugendlicher etwas auf sich gab, steckte seine Füsse in Softboots. So auch wir.