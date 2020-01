Skandal um Epilepsie-Medikament: Eigene Arzneimittelliste für die Schwangerschaft gefordert – Bund zögert

39 Kinder, die körperlich oder geistig behindert zur Welt kamen. Das ist die traurige offizielle Bilanz des Bundesrates. Gemäss der «Sonntags-Zeitung» könnten es aber deutlich mehr sein, die in den vergangenen zwanzig Jahren Fehlentwicklungen im Mutterleib erlitten, weil die Frauen das Epilepsie-Medikament Depakine einnahmen.

Das Medikament ist seit 1972 zugelassen und im Jahr 2000 wurde erstmals eine Studie publik, die Fehlbildungen in der Schwangerschaft wegen dem Wirkstoff Valproat nachwies. 2011 warnte die US-Heilmittelbehörde offiziell – bei Swissmedic, das Schweizer Pendant, wartete man bis 2015 ab.

Das kritisiert nun auch der Swiss Teratogen Information Service STIS am Unispital CHUV in Lausanne. Es ist eine unabhängige Beratungsstelle für Schweizer Ärzte, die Fragen zu Arzneimitteln während der Schwangerschaft und Stillzeit haben. Chefarzt Thierry Buclin sagt: «Das Land benötigt eine besser aufgestellte Beratungsstelle für Ärzte, denn diese können sich oft nicht auf die offiziellen Arzneimittelinformationen verlassen.»

Letzteres, findet er, sei der eigentliche Skandal. Dass also die Pharmaunternehmen ihre Beipackzettel nach neuen Erkenntnissen nicht aktualisieren. Und dass die Heilmittelbehörde Swissmedic zu langsam und vorsichtig handle: «Swissmedic sollte als Kontrollbehörde die Nebenwirkungen besser überwachen. Sie ist der Pharmaindustrie gegenüber zu zahnlos», sagt Buclin. Dabei schade das letztlich nicht nur den Patienten, sondern auch der Branche selbst: «Wie beim Dieselskandal die Firma VW, wird auch der Valproat-Skandal die Firma Sanofi teuer zu stehen kommen.»

Medikamente in Schwangerschaft zu wenig erforscht

Die Fehlbildungen durch das Epilepsie-Medikament weisen nicht nur auf Fehler bei der Kontrollbehörde und einige sträflich schlecht informierte Ärzte hin. Es geht um eine grössere Problematik. Dass Medikamente in der Schwangerschaft gefährlich sein können, ist bekannt. Doch Frauen, die ein Kind möchten und an einer chronischen Krankheit leiden, sind in der Zwickmühle: Setzen sie ihre Medikamente ab, so gefährden sie zum Beispiel mit einem epileptischen Anfall sich selbst und somit das ungeborene Kind. Nehmen sie die Pillen weiterhin, könnte der Wirkstoff zu Fehlentwicklungen beim Embryo führen.