Sinnkrise zum Jahresende? Kein Problem, die Astrologin hat auch dafür einen Trost

Nichts schlimmer, als wenn man weder ein noch aus weiss, plötzlich am grossen Ganzen zweifelt. Doch Monica Kissling rät, sich den Sinnfragen hinzugeben, die die Sternenkonstellation in der neuen Woche begünstigen. Denn: «Der Zweifel ist konstruktiv und kreativ.» Klingt so, als könnte es nur noch besser werden.