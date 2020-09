Silvaplana erlebt trotz Coronakrise einen goldenen Herbst – und ist ein Mekka für Windsurfer

Grund dafür ist der Malojawind. Während der Sommermonate bis in den Herbst setzt er jeweils pünktlich und zuverlässig um die Mittagszeit ein und gewinnt laufend an Stärke. Dabei erreicht er vom Malojapass kommend Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometer pro Stunde. Es ist diese meteorologische Eigenheit, die aus Silvaplana, einem malerischen Dorf mit knapp 1000 Einwohnern, wo sich der Inn und die Passstrasse zum Julier kreuzen, zum Mekka für Wind- und Kitesurfer aus aller Welt gemacht hat.

Wassersport auf dem Silvaplanersee ist aber nicht nur der Sportelite vorbehalten, im Gegenteil. Wer es selber ausprobieren will, der muss dafür nicht gleich nach Hawaii, Portugal oder Teneriffa, wo sich das europäische Surfmekka befindet. Und kaum ein Ort der Welt bietet ein so atemberaubendes Panorama, um sich die ersten Sporen im Windsurfen abzuverdienen.

Es ist Mitte August, die Sonne steht im Zenit, und es geht hier für einmal in erster Linie nicht um Ästhetik, sondern um Geschwindigkeit. 162 Athleten und Athletinnen aus vier Kontinenten und 30 Ländern messen sich am 43. «Engadinwind», dem ältesten Windsurfwettkampf der Welt. Sie fahren nicht im Wasser, sie schweben – und das mit bis zu 60 Kilometern in der Stunde.

Selbst die Wassertemperatur ist kein echtes Hindernis. Denn im Hochsommer erwärmt sich der See bis auf 18 Grad. Wem selbst das noch nicht warm genug ist, der kann sich in einen Neoprenanzug hüllen, um der Kälte zu trotzen. Für Anfänger nicht die schlechteste Idee, denn wer sich zum ersten Mal im Windsurfen probiert, verbringt zumindest am ersten Tag sehr viel mehr Zeit im statt auf dem Wasser.

Windsurfen ist ein Spiel mit den Naturgewalten. Wer es beherrschen will, und nicht zum Spielball von Wind und Strömung werden will, der sollte sich theoretisches Wissen aneignen, bevor er sich aufs Wasser wagt. Was an Land einfach klingt, erweist sich in der Praxis als Herausforderung. Die Spitze des Bretts in die gewünschte Fahrtrichtung bringen, aufs Brett stehen, Position einneh­men, Segel aus dem Wasser ziehen und 90 Grad zum Brett positionieren, Segel aufrichten, zu sich ziehen, und los geht die vom Wind ermöglichte Fahrt. So weit, so einfach? Mitnichten.

Gleichzeitig auf die korrekte Fussstellung zu achten, das Segel im richtigen Moment zu öffnen, und zu schliessen, es als Tanzpartnerin zu verstehen, und nicht vom Wind in den See getrieben zu werden, ist schwieriger, als gedacht.

Wie für viele Tourismus-Regionen ist das Jahr 2020, das im Zeichen der Pandemie steht, auch für das Engadin wie ein Tanz mit dem Segel im Wind. Das Coronavirus gibt die mögliche Richtung vor, die Touristiker versuchen, ihr Angebot darauf abzustimmen. Sie tun damit das, was Bundesrat Ueli Maurer Anfang Mai gefordert hatte, als er sagte, er habe genug von der Krise und diesem «Beerdigungsmodus» und dazu aufforderte, die Krise als Chance zu verstehen. Maurer sagte: