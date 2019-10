«Sie ging für mich in die Höhle des Löwen»: Mutter und Sohn sprechen über eine Kindsentführung nach Indien

Simon Smit wurde als Kind von seinem Vater nach Indien entführt. Seine Mutter Beatrix kämpfte um ihn. In einer abenteuerlich filmreifen Aktion schaffte sie es, Simon nach eineinhalb Jahren wieder in die Schweiz zurückzuholen. In der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sprachen Mutter und Sohn über ihre bewegte Geschichte.