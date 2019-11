Shampoo-Klassiker feiert Jubiläum – und enthält auch heute noch hauptsächlich Kräuter aus der Schweiz

Joseph Wilhelm Rausch schien ein gutes Händchen gehabt zu haben, als er 1919 das Weidenrinden-Shampoo kreierte. Er setzte bei dessen Entwicklung auf die Kraft der Pflanzen. Seine Haarwässer und Shampoos stellte er nämlich aus hochwirksamen Kräuterextrakten her. Das Wissen und die Wirkung bezog er aus Klosterbüchern der Benediktinermönche und des Dominikanerordens. Dort stiess er auch auf die Weidenrinde, die schon in der Antike als anti-entzündliches Arzneimittel eingesetzt wurde, – und kreierte sein Shampoo. Dieses hat einen Vierfacheffekt auf die Haare: Es soll einerseits von fettigen Schuppen befreien, Juckreiz und Rötungen mildern und vor Lausbefall schützen.

Anfangs wurde das Produkt als Teer-Seife verkauft. «Teer kam später aber durch oftmals enthaltene Verunreinigungen sehr in Verruf», ­erklärt Petra Hollenstein, Marketingchefin der Rausch AG Kreuzlingen. «Wir hatten aber den kritischen Inhaltsstoff Benzo[a]pyren nie in unserem Produkt.» Deshalb habe man sich auf den Namen Weidenrinden-Spezial-Shampoo geeinigt.

Nun feiert dieser Klassiker sein hundertjähriges Bestehen. Dass sich ein Produkt derart lange auf dem Markt halten kann und sich noch dazu innerhalb des Unternehmens Rausch am meisten verkauft, ist aussergewöhnlich. Man könnte zwar meinen, dass es nur eine ältere Kundschaft bedient. Doch es komme querbeet gut an, betont Hollenstein. «Kein anderes Produkt von uns ist derart breit aufgestellt.» Vielleicht liegt es zusätzlich auch an den eleganten Schultern, dem Markenzeichen der Shampoo-Fläschchen von Rausch?

Mit seinem im Jahr 1890 in Kon­stanz gegründeten Unternehmen setzte Joseph Wilhelm Rausch nämlich neben der speziellen Form seiner Produkte weitere Markenzeichen: Er gilt als Erfinder der ersten flüssigen Haarwaschseife «Champooing». 1920 verlegte er seine Firma nach Kreuzlingen, wo sie bis heute beheimatet ist. 1949 ging Rausch an Josef Baumann-Widmer über, der auf Expansion setzte, den Firmennamen aber beibehielt.