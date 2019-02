Er ist der Verführer, sie die Verführte. Der Valentinstag ist ein Tag voller veralteter Rollenbilder. Soll man ihn boykottieren?

Ann-Marlene Henning: Ich könnte ja auch meinem Mann Wäsche schenken zum Valentinstag, aber mir missfällt dieses Konsumartige. Die andere Seite der Medaille: Die Leute vergessen komplett, sich gegenseitig wahrzunehmen, sich zu beschenken. Sei es mit Komplimenten oder einer Blume. Dafür ist der Valentinstag gut. Die Idee, die ursprünglich hinter dem Tag steckt, ist genial: Erzähl jemandem, dass du ihn magst oder sogar liebst.

Wie können Paare diesen Tag modern feiern?

Es geht nicht um das beste Hotel oder um das beste Essen. Es geht darum, sich an diesem Tag wirklich zu spüren und nicht schweigend nebeneinanderzusitzen. Dass man sagt, ich bin froh, dass ich mit dir zusammen bin. Ich will weiter mit dir zusammen sein und ich will, dass wir uns als Paar weiterentwickeln. Unternehmen wir also etwas Schönes, das uns beide glücklich macht. Einige Paare wollen sich dann auch körperlich näherkommen.