Sechs Monate Wartezeit für psychologische Hilfe: Kommt mit der Corona-Krise nun die Psycho-Krise?

Die Krise habe «zentrale psychische Grundbedürfnisse wie das nach Kontrolle und Orientierung stark in Frage gestellt», schreibt die Chefärztin Ambulante Dienste der Luzerner Psychiatrie, Kerstin Gabriel Felleiter. Die «weiterhin prekäre Ausgangslage» führe auch durch die stetig wechselnden Informationen zu einer starken Verunsicherung. Es sei aktuell nicht absehbar, welche psychischen Folgen vor allem auch die mögliche wirtschaftliche Krise auf die Menschen in der Schweiz habe.

Eine Umfrage von CH Media bei Psychiatrischen Kliniken in verschiedenen Regionen der Schweiz zeigt, dass diese seit Monaten mit einer erhöhten Nachfrage kämpfen - vor allem im ambulanten Bereich. Die Wartezeit in einzelnen Ambulatorien der Luzerner Psychiatrie beträgt aktuell sogar sechs Monate.

Die psychischen Folgen von Corona sind da. Sie sind aktuell. Und sie bleiben. Im Schatten der politischen Entscheidungen, die sich seit Monaten um Kurzarbeit und Spitalbetten auf Intensivstationen drehen, wächst die Anzahl Menschen, die in der Krise eine psychische Störung entwickeln, rasant an.

Corona wird seelische Narben in der Gesellschaft hinterlassen – aber ich glaube auch an die Widerstandsfähigkeit des Menschen.

Die Krise habe, könne man sich darauf einlassen, auch ihr Gutes. Eine Rückbesinnung auf Werte wie Gemeinschaft und Natur, beispielsweise.

Sie plädiert, wie viele andere Ärzte und Ärztinnen auch, dafür, dem Gefühl von Kontrollverlust mit Mechanismen von Sicherheit zu begegnen. Privat, aber auch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Klare Kommunikation von Seiten der Politik sei nun sehr wichtig, sagt auch Erich Seifritz, Klinikdirektor an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Er sagt auch: «Die Situation ist angespannt, jedoch noch stemmbar.» Dramatisierung sei fehl am Platz - und das Hilfsnetzwerk in der Schweiz, beispielsweise durch psychotherapeutische Intervention per Videotelefonie, gut.

Sich in einer Pandemie zu sorgen, sei bis zu einem gewissen Grad eine gesunde Reaktion auf eine bedrohliche Situation, so Seifritz. Dennoch müsse man die Situation im Auge behalten. «Wir wissen beispielsweise aus der Forschung, dass Arbeitslosigkeit eine dramatische psychische Belastung darstellt, welche unter anderem zu erhöhter Suizidalität führt.»

Mütter mit Burnout, Lehrer, Covid-Überlebende:

Plötzlich kommen Menschen in die Klinik, die davor nie in Behandlung waren

Von Normalität, sagt Chefärztin Katja Cattapan vom Sanatorium Kilchberg, könne nicht gesprochen werden. «Auch im Sommer war keine Normalität - auch wenn man das vielerorts gerne so genannt hat», so die Ärztin. Die Auslastung werde auch nach der Krise auf hohem Niveau bleiben. Sie hätten nun einige Patientinnen und Patienten bei sich, die davor nie erkrankt waren. Mütter mit Burnout-Symptomen, Lehrer, Menschen, die wegen Covid beatmet werden mussten. Cattapan sagt: