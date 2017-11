Friedlich eingeschlafen. So wird das Sterben in Todesanzeigen oft beschrieben. Ein solches Lebensende ist tröstlich für die Angehörigen. Friedlich eingeschlafen sei er, sagen Angehörige heutzutage manchmal sogar, wenn der Patient an einer Lungenkrankheit starb und am Ende erstickte.

Denn es gibt Medikamente, die einen sanften Tod ermöglichen, wie der Wirkstoff Midazolam, der schlaffördernd, angst- und krampflösend wirkt. Der Sterbende wird damit sediert, also in Tiefschlaf versetzt. «In vielen Fällen ist es ein Segen, dass es das für die letzten Stunden des Lebens gibt», sagt Markus Zimmermann, Professor für Theologische Ethik an der Uni Freiburg und Präsident des Nationalen Forschungsprogramms «Lebensende», dessen Erkenntnisse gestern veröffentlicht wurden. Wenn ein Sterbender völlig verzweifelt sei, deliere oder Atemnot habe, sei eine Sedierung sinnvoll, damit er in Ruhe sterben könne. Nur selten wird wegen starker Schmerzen sediert: Die können mit Medikamenten gelindert werden, die das Bewusstsein weniger beeinträchtigen.

Doch eine Sedierung kann auch missbraucht werden. Die Autoren der Studie «Medizinische Entscheidungen am Lebensende» beobachten die Entwicklung kritisch.

Der Tod wird zur Entscheidung

In der Schweiz geschehen 71 Prozent aller Todesfälle nicht plötzlich oder unerwartet. Dies, weil die Medizin die Menschen immer länger am Leben erhalten kann. «Wenn wir immer mehr können, müssen wir in der Konsequenz auch immer häufiger sagen: Jetzt lassen wir es trotzdem», sagt Zimmermann. Die Ärzte müssen also zusammen mit den Patien- ten und Angehörigen entscheiden, ob eine Behandlung weitergeführt wird oder nicht. In der Schweiz werden in vier von fünf nicht überraschenden Todesfällen solche Entscheide gefällt.

Und immer häufiger entscheiden sich die Beteiligten für eine Sedierung am Lebensende: Jeder vierte Sterbende erlebt den Tod heute nicht bewusst, sondern im Tiefschlaf. 2001 war es erst jeder zwanzigste. «Diese Realität ist in der Öffentlichkeit wenig bekannt, sollte es aber sein», sagt Zimmermann. «Als Ethiker finde ich auch, dass man genauer hinschauen sollte: Wurde die Sedierung fachgerecht gemacht? Wurde darüber gesprochen? War sie angemessen?»

Die Gefahr, dass eine Sedierung nicht fachgerecht gemacht wird, besteht auf Abteilungen im Spital, wo selten Patienten sterben oder in Alters- und Pflegeheimen. Ein häufiger Fehler ist, dass für eine Sedierung einfach die Morphium-Dosis erhöht wird. Hoch dosiert benebelt Morphium das Bewusstsein zwar auch, hat jedoch starke Nebenwirkungen.

Rechtlich nicht korrekt wäre eine Sedierung bei einem Patienten, der noch mehrere Wochen oder Monate leben würde, der aber nicht mehr leben mag. «Dann wäre es assistierter Suizid», sagt Zimmermann, «und eher ein Fall für Exit.» Ebenfalls nicht angebracht sei eine Sedierung, wenn sie nur geschehe, weil sie für die Angehörigen oder das Pflegepersonal die Situation erleichtere, findet der Ethiker.