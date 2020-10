Safran aus dem eigenen Garten

Crocus sativus mag trockene, warme Sommer und feuchte Winter, die auch kalt sein dürfen. Optimal ist eine Südlage mit sandiger Erde. Grosse Knollen geben den besten Ertrag. Bestellen kann man diese in Holland oder Italien.Gepflanzt werden sie EndeJuli bis Mitte August in rund 20Zentimeter tiefer Erde, dievorhergelockert wird. Nach der Bepflanzung brauchen die Knollen genügend Feuchtigkeit. Meist blüht der Safran schon im ersten Jahr, stets etwa Mitte Oktober. Die Blüten wachsen über Nacht, geerntet wird am frühen Morgen, wenn diese noch geschlossen sind. Für ein Gramm Safran benötigt man etwa 200 Blüten. (kaf)