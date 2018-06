Während also die Versammlung läuft, schnappe ich den Weinsommelier des Hotels Les Trois Rois, Christoph Kokemoor, um mit ihm in den Weinkeller zu steigen und ein paar Worte zu wechseln. Seit gut zehn Jahren arbeitet er schon in diesem altehrwürdigen Haus. Eine lange Zeit für heutige Verhältnisse.

Der Gast will nicht selbst auswählen

Konstanz sei in diesem Beruf nötig, sagt er. Ein bis zwei Jahre benötige es, bis sich eine Beziehung zum Gast richtig einstellen könne. Und es seien gut fünf bis zehn Prozent der Gäste, die gar keine Weinkarte mehr wollen, sondern die Wahl vollständig dem Sommelier überliessen.

Der Beruf besteht nicht einfach aus Weinkenntnissen, die ihn befähigen, Wein einzukaufen, zu lagern, zu verkaufen. Die entscheidende Fähigkeit kann im Grossen mit dem Begriff Empathie umschrieben werden.

Die Seele erkunden

Kokemoor teilt das in zwei Segmente: Einerseits ist da – nennen wir es die Seelenkunde. Hierbei geht es um das Erkunden, Wahrnehmen und Verstehen von Bedürfnissen des Erlebens und Verhaltens, den Emotionen und Gemütszuständen.

Andererseits sind da die Sinneswahrnehmungen in Bezug auf die gustatorische und aromatische Struktur der Gäste, auf die ein Sommelier einzugehen hat und diese in der Regel auch in direkten Zusammenhang zum kulinarischen Ausdruck der Küche stellen muss.

Es ist die Kunst, die Welt des eigenen Geschmacksempfindens zu verlassen und jenseits für andere zu denken und zu handeln. Im Grunde bewegen wir uns hier weit in psychologischen Gefilden.

Deshalb benötigt dieser Beruf auch eine solide Basis. Sommelier wird man oder frau nicht in einer 4-tägigen Schnellbleiche, wie sie überall angeboten wird, sondern während einer eidgenössisch geregelten Berufsbildung zum Sommelier oder zur Sommelière mit Eidgenössischen Fachausweis. Die Basis dafür ist ein Abschluss als Restaurantfachmann oder Restaurantfachfrau EFZ oder eine gleichwertige Ausbildung im Weinhandel, Weinbau etc. sowie einschlägige, dreijährige Berufserfahrung.

Und der Sommerlier des Hotel Trois Rois Christoph Kokemoor? Was hat der gelernt? Auf die Frage hin, muss er zuerst einmal lachen: Ausbildung zum Gross-und Aussenhandelskaufmann von Baumaterial.

Brodmann: "Hä?"

Kokemoor: "Ja."

In den 1990ern brach eine Krise über den Baumarkt herein. Kokemoors Überlegungen führten zum Schluss, dass es für ihn in der Baubranche keine Zukunft gibt. Er wandte sich dem Wein zu.