Krawalle, Demonstranten, Polizei, Tränengas und Waserwerfer – das sind die ersten Bilder, die in der Erinnerung aufsteigen, wenn es um «1968» geht. Die Bilder müssen dann schnell «vertextet» werden. Denn man weiss inzwischen und zur Genüge: 1968 – da war nicht nur Krawall und Protest.

Wenn diese Konkretisierung der Erinnerung vonstattengeht, macht sich allerdings schnell Irritation breit. Bei früheren Jubiläen (25 Jahre, 40 Jahre «1968») war man noch schnell mit Schlagworten zur Hand. Jugendprotest gegen das «Establishment», das Aufbrechen verkrusteter Gesellschaftsstrukturen, sexuelle und andere Befreiung.

Man redete von «Revolution», aber es war mehr Romantik als Tat. Denn es war vor allem die studentische Jugend, welche revoltierte. Sie wollte sich nicht an den Universitäten «fürs System» zurechtbiegen lassen, sondern forderte ein Studium, das zur Kritik an den herrschenden Zuständen fähig machte. Demokratie und Selbstbestimmung auch in den Studiengängen und an den Instituten.

Das war Berkeley, Harvard, Berlin, Paris, Frankfurt a. M. und Zürich und an vielen anderen Orten. Es gab Teach-ins, Sit-ins und andere Formen des Protests. Provokationen, sogenannte «gezielte Regelverletzungen», sollten zu Veränderungen führen. Die Reaktionen der Ordnungsmacht waren nicht immer verhältnismässig und führten zu einer Spirale der Gewalt.

Dies bestätigte die Aufbegehrenden darin, wie autoritär das System in der Tat sei. Warum reagierte der Staat so rabiat? In den USA wurde der Revolte das Etikett des «Kommunismus» angehängt. In Deutschland ging es darum, «Weimarer Zustände» von Chaos und Anarchie zu verhindern. Kurz gesagt: «1968» ist diffus geworden, weniger gut fassbar.

1918 – 1968 – 2018

Es hilft, «1968» nicht als einmaliges Ereignis zu sehen. Es beginnt weit früher, als es wahrgenommen wurde. Und es gibt eine Kontinuität. 1968 ist eine Brücke von 1918 zu heute.

Die moderne Geschichte unter der Chiffre der «Revolution» zu betrachten, bietet sich an. Es beginnt in den 1770er-Jahren in den USA, setzt sich fort in Europa 1798, 1830 und 1848. Dann nimmt die sozialistische Bewegung (nicht nur Marx/Engels) die Revolution für sich in Anspruch. Die Geschichte schreitet fort in Revolutionen. Marx/Engels haben das Problem nur etwas umformuliert.

Dass die Geschichte eine Richtung hat, war Gemeingut des 19. Jahrhunderts. Der «wissenschaftliche Sozialismus» setzte nicht auf zufällige Einzelne, welche zur Tat schritten, sondern sah in der Entwicklung der Technik den Motor, der die Umwandlung der Gesellschaft trieb. Das Konzept war verlockend. Dass es bei Wissenschaft und Technik «Fortschritt» gab, bezweifelte niemand. Also musste sich auch die Gesellschaft in Richtung «Fortschritt» bewegen.

1918 – die Revolution der Not

Was Marx/Engels und viele andere Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte, war «die soziale Frage». Unter dem wenig reisserischen Titel verbarg sich der Umstand, dass soziale Ungleichheiten grassierten und weite Schichten der Bevölkerung verarmten. Der Erste Weltkrieg verschärfte diese Spannungen. In Russland wurden sie unerträglich.

Und den meisten Russen ging auch auf, wie inkompetent und dumm die Zarenregierung agierte. Das Zarenregime dankte ab. Die provisorische Regierung wusste nichts Gescheiteres, als eine grosse Offensive zu starten. Das war zu viel. Die Zeit war reif für Lenin und seine bolschewistische Revolution.

Marx und Engels hinterliessen ein interpretationsbedürftiges Werk. Es versprach Praxis statt Theorie. Aber in der Umsetzung offenbarte es zwei wichtige «blinde Flecke»: Ziel und Zeitpunkt der Revolution. Dass die Revolution vom Proletariat ausgehen würde, war sicher. Schliesslich hatte es «nichts zu verlieren». Aber wann der «revolutionäre Zeitpunkt» gegeben sei und wohin sie führen sollte, das sagten sie nicht.