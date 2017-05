Nur wenn man sich Neues traut, Grenzen überschreitet, kann man auch zu neuen Erfahrungen und zu neuem Wissen gelangen. «Wir sollten dankbar sein, dass Menschen ein Wagnis eingehen und das Unmögliche ins Gegenteil kehren», sagt Warwitz. Auch wenn anfangs vielleicht nicht klar ist, was dabei der Gewinn sein soll. Wenn beispielsweise Felix Baumgartner in die Stratosphäre aufsteigt und aus 39 Kilometer Höhe mit einem Fallschirm ins Ungewisse springt. Letztlich hat der Sprung zu neuen Einsichten in der Weltraumforschung geführt.

Nach Baumgartners Erfolg geriet der Nasa-Ingenieur Dustin Gohmert ins Schwärmen. Die Mission habe «für uns alle eine gute Grundlage» zur Verbesserung der Überlebenschancen von Astronauten, Weltraumtouristen sowie Piloten und Passagieren in extremen Höhenlagen gelegt.

Das will der Risikoforscher Ortwin Renn nicht in Abrede stellen. Jede Grenzverschiebung könne das kollektive Wissen erweitern. «Doch oft steht das dafür eingegangene Risiko in keinem Verhältnis zum Nutzen.» Und darum geht es ja gerade, um das Abwägen von Risiken, um das Finden des richtigen Mittelmasses zwischen Chancen und Gefahren. Nicht nur beim Bergsteigen. Aber auch dort.

Doch allzu oft wird Mut zu Übermut. Psychologen sprechen von «Sensation Seeking», wenn Menschen einen immer noch grösseren Nervenkitzel brauchen, um glücklich zu sein. Der sichere Alltag macht sie hibbelig und schlecht gelaunt. Das Gehirn belohnt sie fürs Wagnis. Doch um dasselbe Mass an Belohnung zu erlangen, werden immer extremere Leistungen gefordert. «Gefährlich wird es, wenn man in eine Schleife gerät und nicht mehr rausfindet», sagt Manfred Ruoss. Der Psychotherapeut ist selbst Höhenbergsteiger und hat das Buch «Zwischen Flow und Narzissmus: Die Psychologie des Bergsteigens» geschrieben.

Flow und Narzissmus – das sind für den Psychologen auch zwei Motive, warum sich Extremsportler in grosse Gefahren begeben. Einerseits gehen sie in ihrer Tätigkeit auf, geraten in einen Flow, wenn sie bis aufs Äusserste gefordert und fokussiert sind. Andererseits sind viele auch narzisstisch veranlagt, suchen Anerkennung, fühlen sich auf dem Berg ihren Mitmenschen überlegen. Dafür riskieren einige auch ihr Leben.

Zwar nicht ihr Leben, aber doch ihren Ruf setzen Künstler aufs Spiel, wenn sie Grenzen verschieben, Dinge wagen, die vorher noch keiner getan hat. Solche Pioniere sind für Warwitz durchaus vergleichbar mit Kolumbus oder Messner. So war etwa van Gogh seiner Zeit voraus und kam sein Leben lang nie zu Ruhm, nagte am Hungertuch; hätte er seine Gemälde heute verkaufen können, wäre er im Nu Multimillionär.