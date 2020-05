Rasch zur straffen Sommerfigur: Diese vier Beautyprodukte halten, was sie versprechen

Jedes Jahr dieselbe Misere. Gerade eben war noch Winter, und Dellen und Pölsterchen konnten prima unter Wollpullovern und anderen kaschierenden Kleidern versteckt werden. Und plötzlich jagt das Thermometer in die Höhe, die ersten barbeinigen Tage sind da.

In dieser Stress-Phase lässt sich so manch Frau zum Kauf einer Anti-Cellulite-­Crème oder straffenden Körperbehandlung bei der Kosmetikerin hinreissen, die in ihrer Werbung kleine Wunder versprechen. Insgesamt Hunderte von Franken haben wir dafür schon ausgegeben, der Effekt war – nahezu immer – gleich null.

Und doch gibt es ganz wenige Mittelchen und Anwendungen, die – vorausgesetzt, man kombiniert sie mit viel Bewegung wie etwa Yoga oder Velofahren, einem hohen Wasserkonsum und einer gesunden, proteinreichen Ernährung – gewisse positive Effekte bringen. Davon zeugen die unermüdlichen Tests unserer Beautyredaktion der vergangenen Jahre.

Das Mami weiss es halt doch am besten

Frustrierend: Während man sich selbst an der Orangenhaut an Oberschenkel und Po ärgert, bleibt die Haut der 73-jährigen Mutter dort straff und glatt. Was für eine genetische Ungerechtigkeit!

Die Mutter beschwichtigt: Ein starkes Bindegewebe sei auch ihr nicht in die Wiege gelegt worden. Aber die konsequent jeden Tag vollführten Wechselduschen und das anschliessende Trockenbürsten würden sich auszahlen. Diese Massnahmen erhöhen die Durchblutung, was den Abtransport überschüssiger Lymphflüssigkeit fördert und das Bindegewebe strafft.

Ein weiterer Tipp der Mutter ist denkbar simpel. Zweimal die Woche den ganzen Körper intensiv peelen, um die Haut glatt zu halten. Aber nicht mit einem teuren Produkt aus der Parfümerie, sondern selbstgemixt mit zwei Ingredienzen, die in jedem Küchenschrank bereitstehen: Olivenöl und brauner Zucker. Mit letzterem werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt und die Durchblutung aktiviert, während das Öl die Haut babyzart macht.