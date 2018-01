Rainer Langhans, Jahrgang 1940, wuchs in Jena auf, als Sohn eines Ingenieurs, der bis 1945 in einem Rüstungsbetrieb arbeitete. Die Familie flüchtete bei Kriegsende in den Westen. Nach dem Abitur trat der einstige DDR-Pionier 1960 freiwillig in die Bundeswehr ein und verliess diese als Fähnrich der Reserve.

1962 begann Langhans in Berlin Jura zu studieren und kam mit der Studentenbewegung in Kontakt. 1967 zog er in die frisch gegründete Polit-Wohngemeinschaft Kommune I. Andreas Baader und Gudrun Ensslin, die sich im Umfeld der Kommune I aufhielten, steckten in Frankfurt zwei Kaufhäuser in Brand; Langhans, wegen Anstiftung zur Brandstiftung angeklagt, freigesprochen.

Langhans lebt in München mit mehreren Frauen in einer Lebensgemeinschaft, die er als «Der Harem» bezeichnet. Die Mitglieder der Gruppe haben je eigene Wohnungen. Langhans wandte sich spirituell-esoterischen Inhalten zu.

1989 geriet er wieder in die Kritik. Der Nationalsozialismus, sagte er in einem Interview, sei eine fehlgeleitete «Gottsuche» der Deutschen. 2011 war er Teilnehmer in der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Das Geld spendete er zum Teil der Piratenpartei, an deren Programmparteitag er als Gast auftrat.

Langhans wohnt heute in Schwabing und sagt, er sei «arm». Er beziehe eine Rente aufgrund seiner Bundeswehrzeit und verdiene durch Bücher und Vorträge. (mad.)