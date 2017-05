«Jeder hinterlässt Spuren im Netz. Beim Surfen, beim Onlineshopping oder durchs Liken auf sozialen Netzwerken», erklärt Ivan Markovic, der personalisierte Werbekampagnen im Bereich Soziale Medien für diverse Kunden plant und schaltet. «Abtreibungsgegner können deshalb ihre Zielgruppe ganz gezielt ansprechen, weil Instagram mit grosser Wahrscheinlichkeit weiss, dass du weiblich, schwanger und jung bist». Angesprochen werden können Mädchen ab 13 Jahren.

Wie teuer die Instagram-Werbung ist, könne man nicht so einfach sagen, die Spannbreite reiche von 50 bis zu einigen tausend Franken. «Aber man sieht definitiv, dass die ‹SHMK› Geld in die Hand genommen hat, um ihre Zielgruppe anzusprechen», sagt Markovic. Müggler spricht von einem Zufall, dass mir die Werbung angezeigt wurde. «Wir wissen ja auch nicht, wer sich gerade in einer Notsituation befindet», sagt er gegenüber "watson".

4. Die Methoden der «SHMK»

Die fragwürdigen Methoden der «SHMK» zeigte die Journalistin Sarah Jäggi bereits im Jahr 2013 auf. Dass die Beratung dazu ausgerichtet ist, einer Schwangeren die Abtreibung kategorisch auszureden, hat sie damals am eigenen Leib erfahren, als sie sich als ungewollt Schwangere ausgab und von der «SHMK» beraten liess.

Dort wird ihr geraten, das ungeborene und ausserehelich gezeugte Kind dem Ehemann unterzujubeln. Wenn der Vater nicht dunkelhäutig sei, falle dies nicht auf. Die Beraterin erklärt der Journalistin, dass Abtreibungen im Grunde genommen nie legal seien – und nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche nicht bestraft würden. Dann werden die Abtreibungsmethoden erklärt: Das Baby – man spricht hier nicht vom Embryo oder Fötus – würde in Stücke gerissen, das solle sie sich vorstellen. Nach weiteren Horrorstorys wird der Undercover-Journalistin monatliches Geld angeboten, das ihr helfen soll, das Kind zu behalten und über die Runden zu bringen. Und um zum Coiffeur zu gehen – um sich besser zu fühlen.