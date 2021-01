In der Nacht hat es im Yellowstone Nationalpark geschneit, und am nächsten Morgen sind Wälder und Wiesen wie in einem Märchen weiss verzaubert. Trotz bitterer Kälte bin ich schon früh unterwegs und habe einen Kojoten entdeckt, der in einer Mulde eng zusammengerollt schläft. Die Kraft der aufsteigenden Sonne vertreibt die letzten Reste des Nebels und weckt auch das eingeschneite Tier. Der Kojote reckt sich und schüttelt den Schnee ab. Er ist hungrig, denn es ist für die Tiere in dieser Jahreszeit schwierig, Futter zu finden. Er macht sich auf die Suche und zieht seine Spur durch die jungfräuliche Schneelandschaft. Plötzlich hält er inne und schaut lange in den unberührten Schnee.

«Quo vadis?», frage ich ihn in Gedanken, wohin willst du gehen? «Wie soll es weitergehen?», fragen sich wohl auch viele Menschen in der jetzigen, schwierigen Zeit. Viele sind ebenfalls hungrig, wenn nicht nach Essen, so doch nach Nähe, Berührungen, Normalität. Auch wenn wir den Weg noch nicht sehen, es wird sich einer auftun, und wir können später auf die Spur zurückblicken. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie Ihren Weg finden, so wie ihn auch der Kojote gefunden hat.