Philosophin Annemarie Pieper: «Nach Corona werden wir nicht wieder in den alten Kapitalismus zurückkehren»

Wir können kaum mehr raus, die Geschäfte sind geschlossen. Der Notstand wurde ausgerufen. Das Virus diktiert uns das Leben. Verstehen Sie schon, was hier abgeht? Annemarie Pieper: Die Schwierigkeit ist, die richtige Perspektive auf die Krise zu finden. Wie geht man mit diesem Virus um? Welchen Stellenwert räumt man ihm ein? Wenn man sagt, das Virus diktiert uns das Leben, geben wir die Kontrolle aus der Hand. Das finde ich die falsche Perspektive. Welches ist dann die richtige? Wir müssen mit dem Szenario ähnlich umgehen wie mit dem Wetter: Es so nehmen, wie es kommt. Akzeptieren, dass es unsere Pläne über den Haufen wirft, und neue fassen.

Die Pionierin

Wie gelingt Ihnen das im Alltag? Ich habe viel Arbeit, die ich zu Hause erledigen kann. So stelle ich gerade ein Buch fertig. Auch vorher schon konnte ich meine Zeit selbst einteilen. Wenn ich von der Arbeit am Bildschirm eine Auszeit brauche, dann gehe ich in den Keller und mache an einem grossen Puzzle weiter. Das finde ich beruhigend, weil die Teile ja so konstruiert sind, dass sie ineinanderpassen. An meinem Alltag hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Für viele andere Menschen schon. Meine Situation ist natürlich nicht typisch. Es gibt zwar viele Menschen, die in einem Büro arbeiten und nun die Arbeit einfach nach Hause nehmen können. Aber wer das nicht kann, muss nun seinen Tag in der Isolation selber strukturieren. Er muss etwas Sinnvolles mit der frei gewordenen Zeit anfangen. Das fällt vielen schwer. Vielen wurde in der Eindimensionalität des Berufslebens die Fantasie abtrainiert. Das macht sich nun bemerkbar. Die Kreativität, über die ja jedes Kind verfügt, müssen sie nun wieder neu entdecken. Bei Søren Kierkegaard, einem ihrer wichtigsten Philosophen, ist die Langeweile der Ursprung des Übels. «Aller Laster Anfang ist die Langeweile», heisst ein oft zitierter Satz. Da ahne ich Böses für unsere Zeit in der Isolation. Man muss alle Instrumente, die man als Mensch hat, vom Verstand über die Einbildungskraft bis hin zur reinen Fantasie spielen lassen, dann fällt einem immer etwas ein – vielleicht auch etwas, das man bisher immer zu kurz hat kommen lassen. Das Problem ist, dass aufgrund der Ökonomisierung unserer Lebenswelt viele Menschen davon überzeugt sind, dass Tätigkeiten, die keinen ökonomischen Wert generieren, keinen Sinn haben. Diese Einstellung gilt es zu revidieren. Interessant ist, dass zwar unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde, viele nun aber durch mehr Freizeit zu mehr Freiheit gelangen. Ja, es gibt wieder mehr Spielräume, die wir selber füllen können. Aber eben auch füllen müssen, um das Leben so gestalten zu können, dass es uns Spass macht und vielleicht sogar sinnvoll erscheint. Die Einschränkungen können durchaus produktiv wirken. Es klingt paradox, aber ich bin überzeugt: Erst wenn man gezwungen wird, seinen Horizont einzuschränken, kann man ihn mithilfe seiner Fantasie erweitern.

Werden die Leute durch diese Einschränkung neue Seiten an sich entdecken? Ja. Und das müssen sie auch. Vielen Menschen ist nicht klar, dass das in ein paar Wochen nicht vorbei ist. Derzeit wird ja die Ansteckungswelle möglichst tief gehalten, doch die Pandemie ist erst vorbei, wenn sich ein grosser Anteil der Bevölkerung damit angesteckt hat und so eine breite Immunität entsteht, es sei denn, es wird ein Impfstoff gefunden. Das wird Monate dauern. Nur wird uns das nicht so gesagt, das würde ja mutlos machen. Vielleicht werden die Einschränkungen mit der Zeit wieder ein bisschen gelockert. Aber wir kommen bis im Sommer sicher nicht wieder zu einem Normalzustand zurück. Wir werden uns also noch länger aus dem Weg gehen müssen. Abstand halten und sich gleichzeitig solidarisch zeigen, das ist eine neue Situation. Diese gegenstrebige Bewegung ist wirklich eigenartig. Im Wort Solidarität steckt ja das lateinische Wort «solidus», was so viel wie «fest» bedeutet. Wir haben eine stabile Basis als Gemeinschaft, gleichzeitig sollen wir auf Distanz gehen. Das mutet widersprüchlich an. In der Situation, in der wir uns befinden, zeigen wir nun aber eben darin Solidarität, dass wir Abstand halten. Die Coronakrise wächst sich zu einer schlimmen Wirtschaftskrise aus. Wie nehmen Sie das wahr? Sehr schlimm. Das ist für viele Menschen mit existenziellen Ängsten verbunden. Vor allem auch, weil man nicht weiss, ob das längerfristig wieder wettzumachen ist. Es ist deshalb richtig, dass der Staat so schnell so viel Geld lockermacht. Die Frage ist natürlich, ob es auch den Richtigen zu Gute kommt. Ich bedauere etwa die Situation der Kulturschaffenden unendlich. Ohne staatliche Hilfe dürften es die meisten nicht schaffen. Ja. Und da muss man sich bewusst machen, wie wichtig sie für die Gesellschaft sind. Denn eine Gesellschaft ohne Kultur verroht. Theater, Musik, Museen – das gehört alles dazu und wird in den nächsten Monaten schmerzlich fehlen. Man kann sich vieles auch auf Youtube oder anderen digitalen Kanälen anschauen. Aber das ist nicht dasselbe wie das analoge Erlebnis. Seit dem Zweiten Weltkrieg hätten wir so etwas nicht mehr erlebt, heisst es. Wo ist der Unterschied? Ich wurde im Zweiten Weltkrieg in Deutschland geboren. Der grosse Unterschied ist natürlich: Kriege werden von Menschen gemacht. Der Feind hat ein Gesicht. Man kann sich mit Waffengewalt wehren. Das Virus hingegen ist nichts Menschliches. Es hat keine Absicht und keinen Plan. Es ist unsichtbar. Wenn wir nun sagen, wir bekämpfen das Virus, wir werden es besiegen, so sprechen wir in Kriegsmetaphern, die eigentlich nicht auf das Virus zutreffen. Das zeigt, wie abstrakt die Situa­tion ist. Wir haben nicht einmal eine angemessene Sprache dafür.