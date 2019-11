Pariser Klimaabkommen: Was der US-Ausstieg bedeutet

Dann ist Trump auf jeden Fall noch im Amt. Erst einem demokratischen Nachfolger wäre es möglich, dem Pariser Abkommen wieder beizutreten. «Das wäre innerhalb von Monaten unter Dach», sagt dazu Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich.

Denn erst jetzt ist dieser viel kritisierte Schritt möglich, weil eine Austrittserklärung frühestens drei Jahre nach Unterzeichnung des Abkommens zulässig ist. Wirksam wird die Kündigung nach einer weiteren Frist von einem Jahr, im Fall der USA also einen Tag nach den nächsten Präsidentenwahlen.

Gestern hat US-Präsident Donald Trump den erstmöglichen Termin genutzt, um eines seiner vielen Wahlversprechen einzulösen: Den Ausstieg aus dem am 4. November 2016 unterzeichneten Pariser Klimaabkommen.

Knutti will die Kündigung nicht überbewerten. CO2 ist in der Atmosphäre gut durchmischt. Ob eine Tonne in Europa oder den USA ausgestossen wird, spielt keine Rolle und die Auswirkungen bleiben die gleichen: Erwärmung, Meeresspiegelanstieg, Gletscherschmelze...

«Wenn die USA nur für vier Jahre austreten, ist der Einfluss aufs Weltklima klein. Wenn alle anderen Länder nachziehen würden, wäre der Effekt natürlich gross.»

Viele US-Staaten und Firmen reduzieren CO2

«Ohnehin haben sich 24 der einzelnen US-Staaten, in denen 55 Prozent der gesamten Bevölkerung leben, zum Pariser Abkommen bekannt. Viele Städte und grosse Tech-Firmen argumentieren und arbeiten schon lange in diese Richtung», sagt Knutti. Er geht davon aus, dass sich diese durch Trump nicht von ihrem Weg abbringen lassen werden.

«In Kalifornien wird zum Beispiel schon ab 2020 Photovoltaik Vorschrift für jedes neue Haus». Schlimmer als die Kündigung sind für das Klima einige Infrastruktur-Projekte, welche die US-Regierung fördert. Die Dakota Access Pipelines und die Keystone XL könnten gemäss Knutti die Energieversorgung der USA mit fossilen Treibstoffen lange prägen und damit auch den CO2-Ausstoss.

Viel Lärm und Wahlpropaganda

Die Trumpsche Kündigung ist vor allem viel Lärm und Wahlpropaganda. Denn die Zusagen der Länder im Pariser Abkommen sind freiwillig. Die USA hätten auch dabei bleiben können und nur wenig Klimaschutz versprechen müssen. Das hätte Trumps Anhängern aber weniger gefallen.

Die Klimaziele von Paris sind klar, die Erwärmung muss auf deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzt werden. Und dafür muss der weltweite CO2-Ausstoss bis etwa 2050 auf Null reduziert werden.