Landesweit wird momentan das Blut der Bevölkerung auf Antikörper gegen das Coronavirus getestet. Dass die sogenannte Seroprävalenz in Genf höher ist als in Zürich, war zwar zu erwarten: Die Westschweiz wurde von der Epidemie stärker heimgesucht. Doch nun zeigt eine neue Studie aus Zürich eine doch erstaunlich tiefe Durchseuchung als in Genf: Nur 1,2 bis 1,5 Prozent aller Zürcher haben Antikörper.

«Ich bin sehr überzeugt, dass unsere Daten stimmen», sagt dazu Adriano Aguzzi, Direktor des Institutes für Neuropathologie am Unispital Zürich. Aguzzi ist jener Viren-Spezialist, der ganz am Anfang der Corona-Pandemie die Schweiz mit einem einfachen Video vor der bevorstehenden Bedrohung gewarnt hatte. Weil er darauf aber mit Drohungen, Anfeindungen und Verleumdungen überhäuft wurde, entschloss er sich zu keiner weiteren Frage in der Corona-Krise Stellung zu nehmen.

Geforscht hat sein Team aber weiter. Es entwickelte einen sogenannten Tripartiten Automatisierten Blut-Immuntest (TRABI) und untersuchten damit Blutproben von 31’680 Spitalpatienten des Unispitals Zürich plus von Zürcher Blutspendern - und zwar mit je 24 Messungen. «Ich lege meine Hand ins Feuer, dass die Daten stimmen», bekräftigt Aguzzi die Ergebnisse.

Fürs nationale Programm sind die Daten nicht verwendbar

Aguzzis Team hat die Seroprävalenz unabhängig vom nationale Programm «Corona-Immunitas» der Swiss School of Public Health (SSPH+) durchgeführt. «Corona-Immunitas» unter der Leitung von Milo Puhan bestimmt nicht nur die Antikörper, sondern sammelt noch mehr Informationen zu den Personen wie die Dauer der Symptome und ihr allgemeiner Gesundheitszustand. Ausserdem sollen manche mehrmals getestet werden um die Immunität zu verfolgen. Diese Corona-Antikörper-Daten sollen schweizweit vergleichbar sein.

Aguzzi hatte zwar mit Puhan Kontakt und bot nicht nur seinen Test, sondern auch seine Daten an. Puhan sagt, der Test sei interessant und Corona-Imunitas habe noch nicht entschieden, welchen sie künftig hauptsächlich verwenden würden.

Doch an den Daten ist Corona-Immunitas nicht interessiert: «Das ist keine epidemiologische Studie», sagt Puhan wegen der wenigen Informationen zu den getesteten Personen. «Und es ist auch nicht sicher, dass die Proben repräsentativ sind für Zürich.» Auch wenn nebst dem Blut von Spitalpatienten solches von Blutspendern untersucht worden sei, stehe die Auswahl nicht unbedingt für den Bevölkerungsdurchschnitt.

Aguzzi hingegen betont: