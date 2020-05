Nicht nur bei Kindern beliebt: Jetzt erobern Sirups mit Schuss die Food-Szene

Stolz und prächtig wächst der Rhabarber jetzt im Garten, dicke Bündel seiner grün-roten Stängel liegen beim Gemüsebauer oder im Supermarkt in der Auslage. Viel Saft und noch mehr Säure, in Form von Oxalsäure, stecken im «rheu barbarum», was so viel wie «fremde Wurzel» bedeutet. Das gutmütige Gewächs stammt tatsächlich nicht von hier, sondern aus dem Himalaja, was die Robustheit der Pflanze erklärt. Kuchen kann man damit machen, Kompott auch, oder warten, bis es richtig süsse, einheimische Erdbeeren gibt für die bester aller Konfis.

Alles gut und fein, doch ist der Rhabarber erst einmal eingebacken und zu Brei verkocht, verliert er seine herrlich saure Spritzigkeit. Jenen Geschmack, den man aus Kindertagen kennt, als man sich einfach einen Stängel schnappte, ihn tief in weissen Zucker tauchte und abbiss, dass die Kristalle knirschten und die Säure einem das Gesicht verzog.

Rhabarber-Mule, der Drink des Frühsommers

Zum Glück gibt es einen eleganten, um nicht zu sagen süffigen Weg, die Spitzigkeit der Stängel zu konservieren: Rhabarbersirup. Das ist Frühling in Flaschen und, aufgegossen mit Sprudel, eine prickelnde Freude. Mit einem richtig erwachsenen Rhabarber-Mule (Rezept rechts) beeindrucken sie zuerst sich selbst, und – sollte Corona es zu lassen – ihren ganzen Bekanntenkreis.