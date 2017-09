Wir haben dem Siedlungsökologen Christoph Küffer sechs provokative Thesen zur Einschätzung vorgesetzt:

1. Naturschutz: Wissen wir überhaupt noch, was wir schützen wollen und wie und warum?

Wir wissen immer noch, was wir möchten: ungestörte natürliche Ökosysteme. Diese funktionieren meist besser als künstliche Ökosysteme. Aber natürliche ungestörte Ökosysteme werden zunehmend zur Illusion. Wir müssen also lernen, möglichst viele der Qualitäten von natürlichen Ökosystemen in einer künstlichen Umwelt zu erhalten. Weil wir auch wissen, dass wir sehr wenig über das Funktionieren von Ökosystemen wissen, heisst das oft immer noch schützen und flicken statt von null an neu erfinden. Wir wissen auch, dass viele Ökosysteme, welche der Mensch von Grund auf neu designt hat, längerfristig schlecht funktionieren, während von der Natur designte Ökosysteme insbesondere im Hinblick auf Qualitäten, welche wir zu wenig beachtet haben, sehr gut funktionieren.

Solche Qualitäten sind zum Beispiel:

Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen – in natürlichen Ökosystemen wächst der Boden, in intensiv genutzten Ökosystemen wie der intensiven Landwirtschaft wird der Boden aufgebraucht.

Versicherung gegen Störungen und Veränderungen – natürliche Ökosysteme können sich schnell Störungen und Veränderungen anpassen, intensiv genutzte Ökosysteme produzieren zwar viel, wenn alles gut läuft, brechen aber zusammen, wenn es schlecht läuft. In anderen Worten: wir brauchen Landwirtschaft, welche in einer Dürrezeit noch genug produziert, nicht Landwirtschaft, welche im Idealfall sehr viel produziert. Das Erste können natürliche Ökosysteme oft besser.

Multifunktionalität – natürliche Ökosysteme können vieles gleichzeitig. Auf einem Maisfeld wächst nur Mais.

Viele natürliche Ökosysteme sind inzwischen (oder in naher Zukunft) aber so stark geschädigt, dass sie ihre Qualitäten verlieren. Die natürlichen Ökosysteme genau so wieder zu erschaffen, wie es diese früher gab, funktioniert oft nicht.

Die Antwort lautet also: Wir wollen Ökosysteme schützen oder neu erschaffen, welche auf möglichst vielen Design-Prinzipien natürlicher Ökosysteme aufbauen.

Besonders wichtige Design-Prinzipien sind:

Artenvielfalt (was auch Vielfalt der ökologischen Funktionen der Arten bedeutet)

Funktionierendes Zusammenspiel der Arten: Der Vogel frisst die Früchte des Baums; der Schädling des Baums hat selber auch einen Feind etc.

Recycling und geschlossene Kreisläufe innerhalb des Ökosystems (funktioniert zum Beispiel in unseren menschlichen Ökosystemen «Stadt» überhaupt nicht).

2. Evolution: Der Homo sapiens hat – so scheint es – den Pfad der biologischen Evolution verlassen. Er hat sämtliche Nischen des Planeten besiedelt. Es scheint keine korrigierenden Umweltkräfte mehr zu geben, die ihn bremsen oder eindämmen könnten. Ist eine solche Spezies überhaupt «naturverträglich»?

Im Anthropozän realisieren wir, dass wir den Umweltkräften nicht entkommen können. Wir sind auf diesen Planeten angewiesen. Entweder lernen wir innerhalb der Grenzen des Planeten zu überleben, und dann geht die Evolutionsgeschichte von Homo sapiens weiter, oder wir lernen es nicht. Dann geht die Evolution ohne Homo sapiens weiter.

3. Natur-Parks: In der Schweiz haben wir Gebiete ausgesondert, wo wir die Natur Natur sein lassen wollen. Nun macht sich die Natur – gezwungenermassen, Klimawandel! – selber Schwierigkeiten. Arten sterben aus, andere wandern ein, … Soll jetzt der Park bleiben, wie er 2017 war, obwohl es diese «Natur» dort gar nicht mehr gibt? Müssen wir eingreifen?

Es gibt verschiedene Formen von Parks in der Schweiz. Aber hier sprechen Sie – nehme ich an – von streng geschützten Schutzgebieten. Diese haben weiterhin ihren Wert: als Erinnerungen an verlorene, gut funktionierende natürliche Ökosysteme, von denen wir lernen können. Wegen Klimawandel, Nährstoffeintrag etc. werden diese aber zunehmend ihre Qualitäten verlieren. Deshalb müssen wir sie nicht nur streng schützen, sondern auch kontinuierlich pflegen. Natur ist nicht mehr gratis.

4. Bio-Engineering: Es gibt Ökosysteme, die aufgrund von Menscheneinwirkungen entstanden sind. Auch die «leiden» unter dem Klimawandel. Müssen wir die jetzt auch schützen?

Das Entscheidende sind die Qualitäten eines Ökosystems. Ein gut funktionierendes Ökosystem entwirft man nicht am Montag, baut es am Mittwoch, und am Freitag ist es bezugsbereit. Ein gut funktionierendes Ökosystem entsteht durch jahrelange Arbeit und nie endende Pflege – wie die eines Gärtners. Traditionelle Landnutzung schafft tatsächlich oft sehr wertvolle Ökosysteme von Menschenhand, welche schützenswert sind.

5. Capitalocene: Der Philosoph Jason Moore stellt die Frage: Sollten wir nicht anstatt von «Anthropozän» ehrlicherweise von «Kapitalozän» sprechen? Unser Verhalten gegenüber der Natur wird von ökonomischen Interessen geleitet. Wir haben uns angewöhnt, alles, was um uns herum ist, zu bewerten. Eröffnet ein solches Schema auch Chancen für die Natur, für ein Leben und Wirtschaften, das der Natur gemäss ist?

Ja, wenn die Prinzipien der Natur in das ökonomische Denken integriert werden. Zum Beispiel: ein Ökosystem ist ein zusammenhängendes System. Man kann nicht einfach einen Teil herausnehmen und nutzen, ohne sich um die Folgen für das verbleibende Ökosystem zu kümmern. Nachhaltige Nutzung ist ein anderes offensichtliches Prinzip: nur nutzen, was auch wieder nachwächst.

6. Ökologie: Die vorhandenen Ökosysteme sind zerstört oder zumindest unter Druck. Müsste man jetzt nicht das Bewusstsein wecken, dass wir nur in einem wirklich nachhaltigen System überleben können? Überspitzt gesagt: Wenn das System «Natur plus Mensch» nicht von selbst nachhaltig ist, weil der Mensch schlau genug ist, um natürlichen Regulierungen ein Schnippchen zu schlagen, müsste das ein vom Menschen gemachtes, technisches Ökosystem sein. Und das würde bedeuten, dass wir die Menschheit gewissermassen in einen Öko-Park, den Menschen-Park, sperren.

Die Idee des Naturschutzparks war ja, die Natur vor den Menschen zu schützen. Jetzt ist der Mensch wieder mitten in der Natur. Aus der Sicht des modernen (europäischen) Menschen der letzten Jahrhunderte, der meinte, er könne sich auf dem Planeten und in der Natur beliebig ausbreiten und es gäbe keine Grenzen und Regeln für ihn, mag das als ein Einsperren in einen Öko-Park wahrgenommen werden. Aber eigentlich bedeutet es, was schon immer klar war: der Mensch ist ein Tier unter vielen Tieren und ist auch an die Grenzen der Natur und des Planeten gebunden.