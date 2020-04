Nach dem Krieg gerieten sie in Vergessenheit: Jetzt sind die Schweizer Gewürzkräuter zurück

Für unsere Grosseltern mögen Begriffe wie Guter Heinrich, Mädesüss, Borretsch oder Pimpinelle noch vertraut klingen. Bei vielen der jüngeren Generationen wird da allerdings nichts mehr klingeln. Diese lokalen Kräuterpflanzen wurden von unseren Vorfahren rege verarbeitet, etwa Brennnesseln zu Suppe oder der Gute Heinrich als Spinatersatz.

Nach den Kriegsjahren gerieten sie allerdings in Vergessenheit, galten als das Essen armer Leute. Und fristeten seit der zunehmenden Beliebtheit von Basilikum, Rosmarin und Co. ein Schattendasein.

Zu Unrecht. Hinter vielem unscheinbar wirkendem Gestrüpp aus Grossmutters Kräuterkiste verbergen sich wahre Multitalente: Sie bringen ungewohnte Geschmäcker und gesunde Inhaltsstoffe auf den Teller – und leuchtende Farbtupfer in den Garten.

Die Standard-Kräutersammlung aus dem Baumarkt sieht da ziemlich alt aus. Gewiss, es ist nicht verkehrt, ein Schnitzel mit einem Strauss Peterli zu dekorieren. Aber Begeisterungsstürme wird das bei den Gästen kaum auslösen. Mit den «neuen Alten» steigen die Chancen dafür.

Liebstöckel in Läberli oder Tomatensauce

Die Möglichkeiten, wie die lokalen Kräuter – sie werden seit dem Mittelalter in Europa kultiviert und deshalb Archäophyten genannt – in der Küche verwendet werden können, sind beinahe unbegrenzt. Es ist deshalb nicht weiter verwunderlich, dass immer mehr passionierte Gastronomen altes Kräuterwissen in neue Kochkreationen einfliessen lassen.

So tüftelt etwa Anwar Frick vom Restaurant Löwenzorn in Basel schon lange mit alten Zutaten herum. Er verrät im Gespräch, dass er Liebstöckel, der dem Gericht eine besondere Frische verleiht, in seine Läberli untermischt. Auch in Tomatensaucen passe das Kraut wunderbar, verleihe dieser einen Twist, schwärmt Frick: