Nach acht Monaten mit Waldbränden: Australien brennt nicht mehr

Aufatmen in Australien: Im von den Buschbränden am schlimmsten betroffenen Bundesstaat New South Wales gibt es nach Behördenangaben zum ersten Mal seit acht Monaten keine verheerenden Feuer. Laut der Feuerwehr toben keine Brände mehr. Die Saison der Buschbrände sei offiziell erst am 31. März vorbei, sagte der Feuerwehrsprecher Greg Allan vergangene Woche. Eine Fläche von 5,5 Millionen Hektaren wurde in dem südöstlich gelegenen Bundesstaat zerstört. Insgesamt brannten in Australien über Monate 12,5 Millionen Hektaren nieder, das ist mehr als ein Drittel der Fläche von Deutschland.

