In der Hitze wird das Auto zur tödlichen Falle für Mensch und Tier. Wie schnell die Temperatur im Innern eines in der Sonne parkierten Fahrzeugs ansteigt und was das mit dem Körper macht, das wollte Tele-1-Reporterin Sophie Müller wissen. Sie wagte den Selbsttest.

Mit Kamera, Thermometer, Handy-Stoppuhr und einem Wasserglace ausgerüstet, stieg Müller ins Auto. Bei einer Aussentemperatur von 31 Grad Celsius zeigte das Thermometer bereits nach 20 Minuten über 60°C an, das Glace schmolz schnell und auch die GoPro-Kamera gab bei dieser Temperatur den Geist auf.

Herzklopfen und Schweiss

Und die Reporterin? Sie ist offenbar ausserordentlich zäh. Maximal eine Stunde würde sie es im Auto aushalten, prophezeihte Assistenzarzt Konstantin Lieb, der den Test begleitete. Doch Müller stieg erst nach eindreiviertel Stunden aus dem «weit über 60 Grad heissen» Auto aus. Schweissnass und mit einer Körpertemperatur von 38,5°C. «Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt.»