Ein firmeninternes soziales Netzwerk, bei dem alle Mitarbeiter dabei sein müssen und wo aktive Beteiligung mit Punkten belohnt wird – was Jive entwickelt hat, hat Autor Dave Eggers bereits 2013 erdacht. In seinem Erfolgsroman «The Circle» beschreibt er einen fiktiven Technologie-Konzern, wo genau eine solche Plattform zum Einsatz kommt und die gesamte Firmenkultur prägt. Hauptperson Mae Holland, in der aktuellen Verfilmung von Emma Watson verkörpert, steht diesem Netzwerk zuerst kritisch gegenüber, schert sich nicht um Punkte oder Meilensteine. Aber schon nach wenigen Wochen bei ihrem neuen Arbeitgeber nehmen die Ranglisten einen zentralen Bestandteil ihres Alltags ein. Und das hat negative Folgen: Dass sie sich im konstanten Wettstreit mit ihren Arbeitskollegen um Ruhm und Einfluss befindet, macht sie komplett fertig, führt gar zu einem psychischen Zusammenbruch.

Mit einem solchen System will Jive jetzt also das Büro der Zukunft prägen. Ist das eine gute Idee? CEO Steele hatte sichtlich wenig Freude, als die «Schweiz am Wochenende» sie im Gespräch auf diese Parallele ansprach. Bei Jive sei das nämlich anders: «Diese Gamification ist zwar ein Bestandteil unserer Plattform, sie steht aber sicher nicht im Zentrum. Bei uns werden nicht ausnahmslos alle Interaktionen belohnt, sondern nur jene, die wirklich einen Mehrwert bringen; Qualität über Quantität – so bleibt alles in der Balance.»

Der Algorithmus bildet Teams

Mark Twain, der amerikanische Autor, schrieb einmal: «Arbeit ist das, was man zu tun verpflichtet ist, und Spiel ist das, was man nicht zu tun verpflichtet ist.» Jetzt, im digitalen Zeitalter, vermischen sich diese beiden Bereiche immer stärker. Doch während sich solche firmeninternen Wettbewerbe in vielen amerikanischen Firmen schon etabliert haben, stehen europäische Unternehmen dieser Möglichkeit weit kritischer gegenüber. Michael Wegscheider ist Global Portal Manager beim deutschen Versicherungskonzern Allianz und versucht, die rund 140 000 Angestellten des Unternehmens mithilfe der Jive-Plattform zu vernetzen. Er selber fände die möglichen Anwendungen von solchen kompetitiven Systemen zwar spannend, in Europa sei das aber nur schwer umsetzbar: «In diesem Bereich sieht man die Unterschiede zur amerikanischen Firmenkultur klar. Bei einem Unternehmen in Deutschland würde eine solche Funktion zwingend eine Einwilligung des Betriebsrats voraussetzen, und der steht Ranking-Methoden normalerweise sehr kritisch gegenüber.» Das könne sich aber ändern, so Wegscheider, schliesslich nehme in Europa der Trend der Kollaborationsplattformen erst jetzt so richtig Fahrt auf.

Wenn sich die Arbeit in den digitalen Raum verlagert, bietet das Angestellten diverse Möglichkeiten, um effizienter und produktiver zusammenzuarbeiten. Der Computer wird dabei eine ganz neue Rolle einnehmen. An der Jive-Konferenz in Las Vegas wurde unter anderem angekündigt, dass mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bald der Computer Vorschläge liefern wird, welche Mitarbeiter gut in einem Team harmonieren würden. Die Grundlage dafür bieten jene Daten, die auch für die Bildung der firmeninternen Ranglisten verwendet werden.

Ob sich eine solche Praxis in naher Zukunft auch in der Schweiz etablieren kann, ist fraglich. Aber dass der Geschäftsalltag zumindest in gewissen Bereichen dank digitalen Technologien immer mehr zum Game wird, davon kann man ausgehen. Schliesslich hatte schon der griechische Philosoph Plutarch gesagt: «Spiel ist die Würze aller Arbeit.»