Mit nur einem Papierstreifen gegen die gefährliche Schwangerschaftsvergiftung

Es beginnt mit hohem Blutdruck, Eiweiss im Urin und Wassereinlagerungen an Füssen und Händen. Das können Anzeichen für eine Präklampsie sein, auch Schwangerschaftsvergiftung genannt. Sie tritt nach der ersten Hälfte der Schwangerschaft auf und ist bei schwerem Verlauf für Mutter und Kind sehr gefährlich. Beim Ungeborenen drohen Wachstumsverzögerungen und im schlimmsten Fall kann der Organismus der Mutter kolabieren. Deshalb werden die Kinder oft vor dem Termin per Kaiserschnitt auf die Welt geholt.

In der Schweiz sind zwei Prozent aller Schwangeren betroffen. Die Ursache ist vermutlich eine Autoimunreaktion der Mutter auf das Kind.

Weil die Symptome schleichend auftreten, ist die Krankheit schwierig früh zu diagnostizieren, die Nierenfunktion ist bei der heutigen Diagnose meist schon angegriffen. Zudem sind ein erhöhter Blutdruck und Eiweiss im Urin - was heute gemessen wird – keine eindeutigen Anzeichen für Präklampsie. Ein Spinn-off der Empa, die Basler Firma MOMM Diagnostics, meldet nun, man habe einen «einfachen und präzisen» Tests entwickelt um innert Minuten Gewissheit zu haben.

Welche Biomarker es sind, ist noch Geschäftsgeheimnis

«Wir analysieren zwei sehr spezifische Biomarker im Blut der Mutter», erklärt Mathias Wipf, CEO und Mitgründer der Firma. Welche das sind, gibt die Firma nicht bekannt, bevor das Patent in der Schweiz angemeldet ist, in den USA ist ein Patent bereits gültig. Die Biomarker würden bereits in minimen Konzentrationen aufgespürt. Der Biosensor ist auf einen Papierstreifen gedruckt, wie die Firma in einer Mitteilung erklärt. Ein Tropfen Blut aus dem Finger der Mutter reiche, um die Moleküle zu detektieren. Der Papierstreifen wird mit einem Lesegerät ausgewertet. Dies könne in der Frauenarztpraxis geschehen, bewerben die Erfinder ihr Produkt.

MOMM Diagnostics zitiert den Chefarzt Geburtshilfe und Fetomaternale Medizin am Kantonsspital Luzern, Markus Hodel, es lasse sich damit auch das Gesundheitssystem entlasten, da man so unnötige Hospitalisationen vermeiden könne.

Die Firma entwickelt nun einen Protoyp und erwartet zweistellige Millionenumsätze in den ersten fünf Jahren. (kus)