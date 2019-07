Sie klauben das Plastik raus und lassen Tonscherben nicht auch noch in den Kompost fallen.

95 Prozent der Menschen, die Grüngut für die Kompostieranlagen an der Strasse zur Abfuhr bereitstellen, verhalten sich vorbildlich.

Dieses erkennt Plastik und andere nichtkompostierbare Abfälle bereits beim Einladen in den Sammelwagen. Utiger sagt:

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, um die Kompostqualität zu verbessern, hat der Geschäftsführer des Verbandes Biomasse Suisse, Andreas Utiger, in Österreich ein Detektionssystem entwickeln lassen.

Wieso sie das tun, weiss auch Armin Bachofner nicht. Trotz Aufklärungskampagnen sei der Anteil an Plastik und anderen Abfällen im Grüngut nach wie vor zu gross. Es komme immer wieder vor, dass sich Landwirte beschweren, weil sie zusammen mit dem Kompostdünger auch Plastikabfälle auf den Feldern verteilen.

So kennen wir den Inhalt eines Kehrichtwagens, schon bevor er die Kompostierungs- oder Vergärungsanlage erreicht hat, und wir können noch reagieren.

Das teure Aussortieren von Fremdstoffen kann dadurch intensiviert oder aber bei guter Qualität sogar ganz weggelassen werden.

Die «digitale Grünguttonne», wie das kürzlich in der Ostschweiz getestete Detektionssystem heisst, kann mit relativ wenig Aufwand in den herkömmlichen Kehrichtlastwagen eingebaut werden. Dazu gehören verschiedene Kameras und ein Sender, der die nach jeder Containerleerung gemachten Aufnahmen in ein Rechenzentrum übermittelt. Die gesammelten Daten werden von einem Rechner ausgewertet und zu einer zuverlässigen digitalen Stoffliste verarbeitet.