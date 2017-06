Sport

Strenge körperliche Aktivitäten sollte man während dem Mittag und Nachmittag vermeiden. Geeigneter sind die kühleren Zeiten am Morgen und Abend. Wer auf seine Jogging-Runde nicht verzichten will, flüchtet in den kühlen Wald.

Schlaf

Während den kühleren Tageszeiten lüften, bei Sonnenstrahlen Storen runter und ein lauwarmes Getränk auf dem Nachttisch sind die ersten Schritte für einen besseren Schlaf. So bleibt der Raum möglichst kühl und die Wasserzufuhr ist gewährleistet.